Venasca dice no alla chiusura dello sportello Unicredit: "La montagna non deve essere lasciata sola" [VIDEO]

“Diciamo no alla chiusura dell’Unicredit di Venasca, lo diciamo con forza. Lavoreremo perché questo non avvenga anche se sappiamo che è una battaglia difficile, ma da buoni montanari abbiamo la testa dura e non ci arrendiamo. Se chiudono la filiale speriamo di portare qui in paese un’altra banca. Non abbiamo parlamentari di zona che ci rappresentano e portano le nostre voci nella Capitale. Come sempre la montagna viene lasciata sola”.

Con queste parole Silvano Dovetta sindaco di Venasca e presidente dell’Unione Montana valle Varaita motiva la sua opposizione alla chiusura dello sportello dell'Unicredit nel paese che amministra. Chiusura annunciata per il prossimo 17 novembre.

Con lui stamattina sono scesi in piazza a Venasca Marco Bussone presidente nazionale Uncem (Unione nazionale comuni comunità enti montani) assieme a Roberto Colombero presidente Uncem Piemonte e Matteo Gagliasso consigliere Regionale.

Hanno inoltre aderito alcuni sindaci del territorio, rappresentanti sindacali e impiegati del comune.

Poca la partecipazione sia di venaschesi che di valligiani nonostante per Venasca il lunedì sia giorno di mercato.

Lo sportello di Venasca, aperto 60 anni fa, rischia la chiusura e resta l'unico sportello in tutta la valle Varaita con la Bper di Sampeyre.

Proprio sul tema della carenza dei servizi finanzieri Uncem, lo scorso 11 ottobre, ha organizzato una manifestazione in piazza Castello a Torino.

L’Unione nazionale comuni, comunità enti montani, si è sempre opposta alle chiusure delle filiali bancarie, messe in atto scavalcando sindaci e comunità locali.

Uncem ha chiesto a Parlamento, Governi, ABI, Consob, Banca d’Italia, e alle Regioni di agire per arginare una frattura forte tra banche e cittadini, che potrebbe determinarsi a seguito delle chiusure. Ma, al momento, non sarebbero state fornite risposte ritenute soddisfacenti.

“Il Piemonte è una delle regioni italiane - ha detto Marco Bussone presidente Uncem Nazionale intervenendo questa mattina a Venasca nel suo intervento - dove sono stati chiusi più sportelli bancari abbandonando così i territori."

"Non è un problema organizzativo ed economico, bensì – prosegue Bussone – è un problema politico e istituzionale di servizi e opportunità. Non ci si può appellare al fatto che, ormai, si fa tutto usando le ‘app’ con i conti online. È un problema di spoliazione delle piccole comunità di servizi e opportunità. Si deve chiedere alle istituzioni partendo da Governo, Parlamento e Regione di poter agire.Scendiamo in piazza con i sindaci e sindacati per dire ‘no’ all’abbandono dei servizi sul territorio”.

Dello stesso parere Roberto Colombero presidente Uncem Piemonte.



“La situazione della valle Varaita rappresenta la fotografia del Piemonte. È inaccettabile che rimanga solo uno sportello a Sampeyre. Dal 2018 al 2022 in Piemonte i Comuni che hanno ancora uno sportello bancario sono diminuiti di 100 unità passando da circa 500 a 400 diminuendo del 20 per cento. Il collegamento tramite home banking non è ancora accessibile a tutti.

"Il tema è politico – sostiene Colombero - le banche fanno scelte imprenditoriali mentre Poste Italiane ha investito sui territori.Faccio un appello agli abitanti delle valli: se le banche abbandonano i territori, i cittadini abbandonino le banche chiudendo i conti bancari e si trasferiscano alle Poste i cui sportelli sono ancora capillari nei territori montani”

“Nella nostra regione, essendoci tanti piccoli comuni, - afferma Matteo Gagliasso consigliere regionale – è sempre più difficile avere un'estensione capillare degli sportelli bancari. La digitalizzazione serve, ma si deve tenere conto degli anziani che devono avere un interlocutore a cui rivolgersi.Si deve cercare di tenere aperti gli sportelli bancari lasciando i servizi adeguati alla popolazione sia nelle valli che nelle città”.

A dare sostegno e solidarietà al sindaco di Venasca Silvano Dovetta è stato il sindaco di Monticello d’Alba, Sivio Artusio Comba, che con i suoi concittadini si è ‘battuto’ per far riaprire un nuovo sportello bancario dopo la chiusura nell’ottobre del 2021 della filiale della banca Intesa Sanpaolo-Ubi.

Alla manifestazione hanno partecipato anche il sindacato Uilca Uil con il segretario provinciale di Cuneo Alberto Enria, l’Acli con Ferruccio Dellarovere. .