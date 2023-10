A Savigliano riparte “Scatole con la voce”, per diffondere il plurilinguismo

Tante lingue, tante storie. Riparte l'iniziativa “Scatole con la voce”, attività di avvicinamento al plurilinguismo aperta ai bambini delle prime e seconde elementari che frequentano il Centro educativo post-scolastico di Oasi Giovani.

L'attività rientra nei progetti di promozione della lettura che Oasi Giovani porta avanti da anni in collaborazione con Il fiore della vita Odv, la Biblioteca civica di Savigliano e con il sostegno della Regione Piemonte.

Si tratta di pomeriggi per «giocare a raccontare storie nelle lingue che conosciamo» con Romina Panero, illustratrice di album per bambini ed esperta in promozione della lettura per l'infanzia. Le date sono quelle di mercoledì 18 ottobre e 15 novembre (il primo gruppo alle 16, il secondo alle 17) presso i locali del Centro educativo post-scolastico di corso Roma.

«La scatola, che narra 4 storie della tradizione europea, viene usata per giocare con i bambini e stimolare l'utilizzo di lingue ed idiomi diversi – spiega Romina Panero –. Con lo strumento narrativo delle “storie in scatola”, promosso dall'associazione francese "Dulala", vogliamo portare avanti i progetti sul plurilinguismo già avviati lo scorso anno. Come già accaduto lo scorso anno, infatti, più persone apporteranno conoscenze di parole in lingue diverse». «Le storie plurilingue – aggiunge – hanno l’ambizione di far sentire tutti “un po’ più a casa” qualunque sia la loro origine».