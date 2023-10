Il 18 ottobre la giornata mondiale della Menopausa: a Savigliano e Mondovì iniziative di informazione e consulenze

In occasione della Giornata mondiale della Menopausa, che si celebra il 18 ottobre, Fondazione Onda organizza l’(H) Open Day Menopausa coinvolgendo gli ospedali con il Bollino Rosa.

Savigliano - presso il consultorio familiare sito in Via Torino n. 143 dalle 13,30 alle 16,30 saranno offerte visite e consulenze gratuite a donne in peri-menopausa e menopausa. Prenotazione obbligatoria al numero: 0172240627 in orario di ufficio

Savigliano - presso l'ambulatorio di ginecologia dell'Ospedale SS Annunziata in via Ospedali, 5 dalle ore 14.00 alle ore 17.00 saranno offerte visite e consulenze gratuite a donne in menopausa con disturbi del pavimento pelvico (prolasso, incontinenza). Prenotazione della visita/consulenza telefonando il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 al numero 0172719365

Mondovì - presso l'ambulatorio di ginecologia dell’Ospedale Regina Montis Regalis in Via San Rocchetto, 99 saranno offerte visite uroginecologiche gratuite ad accesso libero. Saranno presenti un ginecologo e una ostetrica esperta in riabilitazione del pavimento Pelvico