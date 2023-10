Artistica femminile: le atlete della Cuneoginnastica sono vice campionesse regionali

Palaginnastica, Torino, seconda ed ultima prova del Campionato piemontese di Ginnastica Artistica femminile riservato alle allieve. Ultima tappa di questo percorso Gold della federazione Ginnastica d'Italia; la prossima competizione sarà quella della zona tecnica valevole come qualificazione per la finale nazionale.

Le più giovani sono le prime a scendere in campo nella categoria Gold 3A; le mini atlete, fatto tesoro della prova precedente hanno saputo controllare l'emozione e condurre una gara in serenità e con consapevolezza, tanto da ridurre errori e sbavature aumentando il punteggio totale di squadra.

Le giovanissime ginnaste erano: Cozzolino Greta, Gridan Melissa, Gasbarro Sofia, Olivero Arianna e Zonta Mia.Per la categoria Gold 2 scendevano in campo nel pomeriggio: Delfino Sophia, Frakulla Alissa, Pace Adele, Pancera Jennifer e Reinero Shahini Caterina.

Grazie a delle buone prove, queste ginnaste si laureano vice campionesse regionali e si qualificano per la gara di zona tecnica. Grazie alle buone prove su tutti gli attrezzi e alla maggiore precisione dei movimenti migliorano di 5 punti il totale di squadra. Punteggio molto importante in vista della prova interregionale ma soprattutto della gara nazionale in programma a dicembre.

I tecnici che seguono le atlete negli allenamenti, Chiara Giordano, Chiara Armando e Ilaria Albanese sono molto soddisfatte della condotta di gara; per le più giovani l'obbiettivo sarà quello di ben figurare in campo interregionale, mentre con le più esperte lo sguardo è già proiettato verso i nazionali dove le ginnaste oltre a qualificarsi dovranno comportarsi bene per tentare la scalata alla finalissima delle venti squadre più forti d'Italia.