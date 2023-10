Atletica: Nicolò Gallo in top ten alla Corsa dei Castelli

Successo per la squadra azzurra maschile impegnata a Trieste nella prima edizione del match internazionale U23 di corsa su strada, svoltosi in occasione della Corsa dei Castelli.

Decimo, a livello individuale Nicolò Gallo (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo) che taglia il traguardo dei 10km in 31:42 nella prova che vede il successo di Francesco Guerra in 30:11.

Completano i risultati degli azzurri il terzo posto di Francesco Da Vià (30:59) e il sesto di Konjoneh Maggi (31:21).

Primo posto di squadra dunque per l’Italia con un punto di vantaggio sulla Francia (10 contro 11), terza la Svizzera (28) e quarta la Grecia (38).

Nella prova femminile brilla Isabella Caposieno (Battaglio CUS Torino), al suo esordio in maglia azzurra. La torinese taglia il traguardo al quarto posto, ad appena due secondi dal podio, in 35:47 ed è la migliore delle azzurre che chiudono la classifica di squadra al secondo posto, alle spalle della Francia che piazza una tripletta individuale. Per l’Italia, completano i risultati il settimo posto di Greta Settino (36:10) e il non di Rebecca Volpe (37:34).