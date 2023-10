Sci club Valle Stura: Bergemolo di Demonte ha ospitato una giornata di test biathlon regionale

Nella giornata di sabato 14 ottobre lo sci club Valle Stura, in collaborazione con lo Sci club Alpi Marittime, Valle Ellero, Valle Pesio e Pragelato, ha organizzato un test gara in vista degli impegni della prossima stagione invernale di biathlon.

Iniziativa che fa parte del Progetto SEW (Ski Every Where) promosso dal Coni e dalla Fisi, pensato per raggruppare tutti i ragazzi nati tra il 2008 e 2009, praticanti le diverse discipline invernali.

Teatro della simulazione gara il poligono di Bergemolo di Demonte, luogo abituale degli allenamenti dello sci club locale: una volta di più la struttura, di proprietà del Comune di Demonte, si propone come un importante centro sportivo dove i ragazzi si possono cimentare negli allenamenti di tiro, combinati alla preparazione atletica.

Soddisfazione espressa dal Direttore Tecnico dello Sci club Valle Stura, Matteo Giordan, e dalla Coordinatrice del progetto Sew per il biathlon in Piemonte, nonché responsabile provinciale dello stesso, Rachele Fanesi.

"Attività condivise come questa creano grande motivazione nei nostri ragazzi: l'obiettivo di quest'anno sarà di implementare l'esperienza con il calibro 22, consolidando le basi di preparazione atletica e tecnica sul tiro, creando un clima di collaborazione tra tutti i tecnici e atleti non di poco conto."