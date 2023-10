Weekend intenso per il Tennistavolo A4 Verzuolo

Doppio successo per le formazioni dell’A4 impegnate nella seconda giornata del campionato di B1. Entrambe le compagini verzuolesi erano impegnate in trasferta ed entrambe sono riuscite a conquistare i due punti.

La giovane squadra dell’A4 Scotta ha espugnato il campo del Vigevano al termine di un match combattutissimo, conclusosi con il punteggio di 5 a 4 dopo ben 4 ore di gioco. Andrea Garello e Jacopo Cipriano hanno conquistato due vittorie a testa, mentre il 5° punto è stato ottenuto da Marco Torta.

L’A4 Tonoli si è invece imposta per 5 a 2 sul campo del Pieve Emanuele, grazie alla doppietta messa a segno da Simone e da Mattia Garello ed al punto ottenuto da Vladimir Sych.

Domenica 15 ottobre era inoltre in programma ad Isola d’Asti la prima prova del Grand Prix Interregionale Giovanile che ha visto il trionfo nelle rispettive categorie di Carlotta Giuliano, Carlo Cesano ed Ettore Casonato.

Sono inoltre salite sul 2° gradino del podio Marta Garello e Carola Tosello. Hanno infine conquistato la medaglia di bronzo Alice Rivoira, Martina Cornaglia, Alessandro Zucchetti, Andrea Cesano e Matteo Barbero.

(COMUNICATO STAMPA TENNISTAVOLO A4 VERZUOLO)

Tra i profili emergenti il giovanissimo cuneese classe 2012 Ettore Casonato, da poco approdato nel club verzuolese. Venerdì, all'esordio in D3 con la nuova squadra, ha contribuito alla netta vittoria dell'A4 Scotta nel derby con l'A4 Tonoli. Sono due, infatti, le squadre del team di Verzuolo, entrambe molto quotate per un possibile salto di categoria. Casonato ha messo nuovamente in mostra le sue qualità tecniche, unite ad una ottima capacità di gestire i momenti più caldi delle partite. Per lui tanti complimenti anche due giorni dopo, al Grand Prix Interregionale Giovanile di Isola d'Asti, ultima tappa in ordine cronologico di un percorso sempre più promettente. (redazione)