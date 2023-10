Un tavolo permanente sulla viabilità in Valle Stura, come per il Tenda

Il comitato Sì D.A.VS ha inviato una comunicazione all'Unione Montana e al Comune di Demonte per chiedere la convocazione di un tavolo permantente per la Valle Stura.

Dopo l'annuncio di fine settembre della decisione di nominare un commissario per la variante di Demonte, giorno in cui è stato approvato un emendamento presentato dal senatore leghista Giorgio Maria Bergesio assieme a Roberto Rosso (Forza Italia) nell’ambito del decreto legge Asset, il comitato, presieduto da Ezio Barp, chiede "la convocazione del tavolo permanente sulla viabilità inserendo all’ordine del giorno la proposta di coinvolgere in modo diretto almeno il comune di Cuneo, quale capoluogo di provincia, esattamente come avvenuto per il traforo del Tenda, anche alla luce del cosiddetto “Trattato del Quirinale” del 2021".