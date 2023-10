Volley A2/F: Lo "scatto" del Puma! Lpm Bam Mondovì-Melendugno in 30 fotografie (FOTO)

Ieri pomeriggio la Lpm Bam Mondovì ha fatto il suo esordio casalingo per la stagione 2023/24. Le pumine hanno affrontato e superato la Narconon Melendugno per 3-1 in un PalaManera caldo e festante.

In questa nuova stagione della Lpm vogliamo farvi rivivere le emozioni delle partite casalinghe attraverso gli scatti più belli e significativi realizzati dai fotografi ufficiali della Lpm. Ecco pertanto 30 foto che immortalano diversi momenti del match tra Mondovì e Melendugno. Fotografie scattate dagli esperti Guido Peirone, Cristiano Silvestri e Luciano Pecchenino: