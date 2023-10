Ad Alba aprirà un museo per raccontare il Sito Unesco

I locali del museo in allestimento in via Manzoni

Dopo il Mudet, dedicato al tartufo e ai suoi aspetti naturalistici e storici, Alba avrà presto un nuovo museo che racconterà il Sito Unesco, i suoi profumi, la sua terra e i suoi paesaggi. Un progetto, sviluppato dall'associazione Paesaggi vitivinicoli di Langhe, Monferrato e Roero, che dovrebbe vedere la luce entro la fine dell'anno nei locali dell'Ente, in via Manzoni 5/c.

All’interno del museo troveranno spazio una biblioteca e un archivio di materiale audiovisivo, raccolte fotografiche che svelino l'unicità del territorio, ma sarà soprattutto possibile vivere un'esperienza immersiva, in cui i sensi saranno gli assoluti protagonisti. La vista, con un design accattivante e l'illusione di entrare in un vigneto, grazie alle idee dell'architetto Danilo Manassero. L'olfatto potrebbe, invece, venir stimolato con i profumi del mosto e della vendemmia. Per il tatto ci saranno sei teche in cui affondare le mani, con la terra raccolta nei punti che formano il sito Unesco. Quattro componenti sono si riferiscono al peculiare legame tra vitigno, terroir e tecnica di vinificazione: “La Langa del Barolo”, “Le colline del Barbaresco”, “Nizza Monferrato e il Barbera” e “Canelli e l’Asti spumante”.

Due elementi sono stati selezionati in quanto rappresentano luoghi del vino di particolare valore: “Il Monferrato degli infernot”, caratterizzata dalla presenza di una singolare tipologia di architettura vernacolare, gli infernot, scavati nella pietra e “Il Castello di Grinzane Cavour”, importante testimonianza della storia della viticoltura piemontese.

Il Museo vorrà essere anche un luogo didattico per le scuole e per i bambini: sarà presente un plastico del territorio e la ricostruzione di una vite, dal tralcio alla radice. "Per far capire anche le trasformazioni e i cambiamenti che avvengono sottoterra. Lo scopo più generale del Museo è quello di mettere a disposizione una memoria che diventi conoscenza e strada da perseguire per il futuro del territorio", spiegano dall'ufficio Progetti.