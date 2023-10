Al via a Dogliani il Primo Concorso Artistico di beneficenza Big Bench Community Project

Artisti, professionisti o appassionati, ma anche ragazzi e studenti, sono invitati a partecipare alla prima edizione del Concorso Artistico di beneficenza della Fondazione Big Bench Community Project.

Il tema del concorso, dedicato all’illustrazione, sarà il viaggio, e più nello specifico i Poster di Viaggio di ogni tipo: vintage, moderni, naturalistici, impressionisti o astratti.

quakche esempio: un poster che interpreti visivamente una destinazione, con il nome del luogo nel colore e con il carattere più adatto. Quel tipo di poster da incorniciare come stampa, oppure avere sotto forma di cartolina, o da utilizzare riprodotto in piccolo su magneti da frigo.

Tutta la Fondazione Big Bench Community Project si basa esclusivamente su un principio no profit, tutti i contributi da donazioni, vendite di gadget e passaporti, aiutano a mantenere il progetto in vita e ad erogare annualmente un contributo alle comunità che ospitano Big Bench, per progetti che coinvolgono i bambini e l'arte.

Il Concorso Artistico BBCP si pone quindi l’obiettivo di raccogliere fondi e per questo motivo si chiede agli artisti vincitori di cedere i diritti di utilizzo della loro opera, in modo da poterla diffondere attraverso tutti i canali dell'associazione per mezzo poster, calendari, stampe, cartoline, gadget o supporti digitali.

Partecipando al concorso ogni artista potrà essere parte del progetto BBCP, esprimendo un’azione di sostegno del territorio e dando il suo contributo a un’idea di sviluppo dal basso dell’economia locale e del turismo responsabile.

Per parte sua, Fondazione BBCP assicura a ogni partecipante al Concorso il massimo sforzo per dare visibilità e promuovere le opere selezionate. I diritti delle opere non selezionate rimarranno invece ai rispettivi autori, una volta annunciati a vincitori.

COME PARTECIPARE Il termine massimo per l'invio delle opere è il 31 gennaio 2024. Le categorie saranno: meno di 12 anni di età;

da i 13 a 16 anni;

da 17 a 20 anni

dai 21 anni in su

categoria speciale, aperta a tutti gli artisti che vorranno rappresentare una Panchina Gigante in un mondo di fantasia Ogni opera va firmata dall’autore. Noi ci impegniamo a promuoverla insieme ai dettagli e – se lo si desidera – a una fotografia dell’artista, per assicurarci che il vostro talento sia riconosciuto. Al concorso si può partecipare con qualunque tecnica artistica, ma non è ammesso l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale. GIURIA La giuria sarà composta da un gruppo di artisti e designer conosciuti a livello internazionale che hanno accettato di donare il loro tempo per la valutazione delle opere, che si terrà all'inizio di febbraio 2024. Non sarà facile stupirli, ma siamo certi che saprete cogliere questa opportunità, lasciandovi ispirare dalle Panchine Giganti! John Bell – PLURIPREMIATO CONCEPT ARTIST di HOLLYWOOD e ART DIRECTOR

Aleksa Bracic – DESIGNER, ARTISTA DI BELLE ARTI e COLLABORATORE e AMICO di CBA Calvin Luk -RINOMATO CAR DESIGNER di BMW e ROLLS-ROYCE

Matteo Mariuzzo – SENIOR DESIGNER presso CBA Pietro Nume – RINOMATO CONCEPT DISIGNER

Riccardo Tenani – CONCEPT DESIGNER e COLLABORATORE e AMICO di CBA

Chris Bangle – MANAGING DIRECTOR di CBA, FONDATORE e PRESIDENTE di BBCP

REGOLE

per l'ammissione al Primo Concorso Artistico di Beneficenza del Big Bench Community Project

Tutte le opere devono essere INEDITE e ORIGINALI, in modo che sia impossibile violarne il copyright. La responsabilità sulla veridicità della proprietà intellettuale delle opere inviate è esclusivamente della persona che invia l’opera stessa.

Per la durata della gara non potrete pubblicare o mostrare a terzi l'opera con la quale vi sarete iscritti. Tuttavia, non appena saranno proclamati i vincitori, se non sarete fra loro, riceverete una comunicazione che vi restituirà il diritto di utilizzare l'opera come preferite.

Le opere in gara devono essere POSTER DI VIAGGI, per cui il formato dovrà essere A3 VERTICALE. Ovviamente si può anche dipingere in formato più grande, ma le dimensioni della scansione finale dovranno essere 300dpi su formato A3.

Il soggetto dovrà essere uno dei territori in cui è collocata una Big Bench esistente, e il nome del Comune dovrà essere quello del Comune in cui si trova la Panchina rappresentata, quindi assicuratevi di non commettere errori.

Sul sito internet di BBCP le Panchine sono identificate con un numero. Iscrivetevi indicando quel numero, in questo modo sapremo esattamente qual è il Comune rappresentato nella vostra opera.

Nell'immagine ci dovrà essere un qualche riferimento alla vera BIG BENCH che avete scelto. Potete rappresentarla in parte o intera, vista di fronte o da dietro, vista attraverso le assi, grande o piccola, come preferite... ma non potete rappresentarla in un luogo diverso da quello reale (tranne che nella categoria delle Big Bench di fantasia).

L'idea è che sia un poster di viaggi che invita a visitare proprio la Big Bench di un certo Comune, non altri luoghi caratteristici dello stesso. Per quanto riguarda la categoria delle Panchine Giganti in luoghi di fantasia, date un nome al vostro luogo in modo che possiamo inserirlo come grafica.

Sarà nostra cura inserire le grafiche, per cui inviateci la scansione SENZA SCRITTE e noi provvederemo a sovrapporre all'immagine il nome del luogo e quello del BBCP. Tuttavia, se volete fare una prova di come vi immaginate il poster finale, con il carattere che vorreste usare, vi chiediamo di mandarcela come immagine Jpeg a parte. Saremo lieti di fare quanto in nostro potere per rispettare la vostra visione.

N.B. NON INVIATE L'OPERA ORIGINALE, MA SOLO LA SUA SCANSIONE!

Seguite la pagina Facebook Big Bench Community Project per vedere se ci sono aggiornamenti periodici.