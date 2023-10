Climate change, l'appello dei Consorzi Irrigui Mellea Centallese: "Programmiamo fin d'ora le iniziative per il futuro"

A conclusione delle Assemblee degli Utenti dell’Associazione Consorzi Irrigui Risorgive Mellea Centallese, i presidenti dei Consorzi irrigui sottolineano l’estrema preoccupazione del comparto agricolo primario in provincia di Cuneo, per la persistente carenza idrica che investe l’asta del torrente Grana-Mellea a causa dell’andamento climatico siccitoso.

Il Presidente Adriano Paoletti si fa portavoce del grido di allarme: “Per far fronte a tale criticità occorre programmare fin da ora le iniziative per le stagioni future, studiando con le Pubbliche Amministrazioni le modalità operative necessarie e puntando sull’inizio anticipato a marzo dell’irrigazione per poter procedere alle semine primaverili”.

Paoletti, elenca, quindi, le soluzioni ormai indifferibili proposte da tempo alla Provincia e alla Regione Piemonte: anticipare l’inizio della stagione irrigua nelle concessioni in essere e/o da rilasciare portandolo al 1° marzo; avviare quanto prima le operazioni annuali di preparazione delle dighe mobili nei corsi d’acqua; studiare ulteriori deroghe al Deflusso Ecologico da sottoporre alla Provincia e alla Regione Piemonte in ottemperanza alla riconosciuta priorità irrinunciabile della produzione di cibo; rendere quanto prima operativo uno studio per realizzare vasche di accumulo e/o invasi di adeguate capacità per la salvaguardia dell’irrigazione e la difesa idrogeologica.

L’Associazione Consorzi Irrigui Risorgive Mellea Centallese mette inoltre in luce il problema drammatico dell’abbassamento della falda freatica e la crisi di pozzi irrigui della Provincia di Cuneo, nati nei decenni passati per compensare la carenza delle acque superficiali per l’irrigazione.

A queste problematiche si aggiungono anche le difficoltà economiche che devono fronteggiare gli agricoltori, a causa dell’aumento dei costi per il sollevamento dell’acqua e gli oneri conseguenti alle frequenti sostituzioni delle pompe omologate.