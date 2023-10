Da Serralunga d'Alba a San Giovanni Rotondo per parlare di pace: il sindaco Moscone organizza un convegno nazionale sul tema

Un convegno che tratterà di geopolitica, di difesa e diplomazia, nonché di teologia e di fede. Un momento di confronto e di approfondimento in un momento storico molto difficile, a sessanta anni dell'enciclica di papa Giovanni XXIII, "Pacem in terris": è quello che è previsto a San Giovanni Rotondo (Foggia) il 27 e 28 ottobre e che vedrà protagonista il Comune di Serralunga.

Il sindaco, Sergio Moscone, che è anche geografo di professione, oltreché docente della medesima disciplina, è, infatti, tra gli ideatori e membro del Comitato Scientifico del grande convegno nazionale 'sulla Pacem in Terris' che si terrà proprio nella cittadina dove San Pio ha vissuto cinquanta anni. Di concerto con il sindaco di San Giovanni Rotondo, Michele Crisetti, la curia vescovile locale e altre realtà scientifiche, geografiche e di volontariato, si cercherà di parlare di pace con lo scopo di trasformare la città di padre Pio in una nuova città della pace italiana.

Il primo cittadino di Serralunga tratterà la figura del grande sindaco di Firenze, Giorgio La Pira, che, in piena Guerra fredda, riuscì a parlare di pace con tutti i grandi della terra del momento. Nel 1959 fu il primo politico occidentale a parlare davanti al Soviet Supremo a Mosca. Memorabile pure il suo viaggio in Vietnam, nel 1965, per fermare il conflitto allora in atto.

"Bisogna tornare a parlare con coraggio di pace - dice il primo cittadino di Serralunga -, come fecero La Pira e Giovanni XXIII. Dobbiamo ricordare a tutti l'articolo 11 della Costituzione italiana, dove l'Italia ripudia la guerra. Purtroppo siamo in un momento talmente assurdo in cui parlare di pace appare addirittura 'pericoloso' , tuttavia la scelta della pace è l'unica scelta che non costa nulla, dove chi la sceglie ha solo da guadagnarci. Senza la pace non ci sarà futuro per l'umanità".