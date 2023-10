Giornata nazionale dell'AVO: ecco gli appuntamenti nel Monregalese e nel Cebano

La Giornata Nazionale AVO, che quest'anno cade il 21 ottobre, è un'occasione speciale per mettere in evidenza il valore e l'importanza del lavoro dei volontari dell'Associazione Volontari Ospedalieri.

Durante questa giornata vengono organizzate diverse attività e iniziative in tutto il Paese, per far conoscere il contributo prezioso, altruistico e gratuito che i volontari offrono alle strutture sanitarie, case di riposo e alla comunità.