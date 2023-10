Neive, proseguono i lavori al cimitero. Si cercano finanziamenti per due importanti progetti

Proseguono i lavori presso il cimitero di Neive che prevedono la sistemazione del fondo nella zona nuova, messa in quota dei tombini, ultimazione cinerario e stesura della ghiaia. Nell’ambito della programmazione degli interventi di riqualificazione del territorio sono stati candidati due importanti progetti per ottenere specifici finanziamenti: il primo riguarda la riqualificazione dell’area di Mezzocolle tramite la realizzazione di un'arena polivalente. L’intento è quello di creare uno spazio all’aperto dedicato agli eventi istituzionali, spettacoli teatrali o anche solo per una serata da condividere in musica. Sarà una nuova piazza aperta al pubblico, senza transito veicolare. La spesa prevista è di circa 230.000 euro.

Il secondo progetto prevede la riqualificazione della scalinata degli alpini, per una cifra di 216.000 euro. L’intervento si focalizza sul rifacimento di un percorso che storicamente collega la parte a valle del paese. Lo scopo è quello di migliorare dal punto di vista turistico, funzionale e di sicurezza stradale, la viabilità nel Comune di Neive.