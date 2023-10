Oggi l’ultimo saluto al titolare della palestra Planet Fitness di Mondovì

Verrà dato con una cerimonia in programma oggi, martedì 17 ottobre, alle ore 15 presso il tempio crematorio di Magliano Alpi, l’ultimo saluto a Danilo Rubini, il 59enne di Villanova titolare della palestra Planet Fitness a Mondovì, vittima dell'incidente verificatosi nel primo pomeriggio di venerdì 13 ottobre mentre a bordo del suo scooter percorreva la Strada Provinciale 3 in territorio di Bene Vagienna.

L’uomo lascia la moglie Antonella Mondino, la sorella Nadia, la nipote Micaela con Giorgio e i piccoli Leonardo e Nicolas.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine il 59enne avrebbe tamponato un’auto in fase di svolta venendo sbalzato dalla moto e finendo sotto al veicolo. L’uomo è stato soccorso dal personale servizio di emergenza 118 e dai Vigili del Fuoco giunti da Mondovì e Fossano, ma per lui non c’è stato purtroppo più nulla da fare.