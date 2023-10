Successo per la 5^ edizione della rassegna corale “Ferruccio Civra” ai Gabrielassi di Sommariva Bosco

Sabato 14 ottobre, in occasione della Festa patronale dei Gabrielassi, nella piccola chiesa del borgo dedicata a S. Antonio di Padova, si è svolta la 5° edizione della Rassegna Corale “Ferruccio Civra”, patrocinata dall'ACP Associazione Cori Piemontesi, dedicata al sacerdote e musicologo che per ben 47 anni, in quella chiesa, svolse il proprio servizio sacerdotale. È una manifestazione molto attesa che riesce ad unire felicemente il canto corale alla festa popolare. Come sempre infatti, la serata si è piacevolmente conclusa con un rinfresco a cui hanno partecipato anche i coristi. Il clima di socialità, tipico delle feste popolari è sicuramente uno degli aspetti più graditi di questo appuntamento in cui, alla buona musica, segue la festa.

“La Piccola Corale di Scalenghe” diretta dal maestro Costantino Cadoni ha eseguito brani del suo repertorio essenzialmente improntato al canto polare, ma molto variegato, che ha fatto viaggiare il pubblico presente dalle terre piemontesi fino all'America latina. Viaggio ideale tra le note che è stato premiato con calorosi applausi.

Il coro “Melody Rock” di Santhià, diretto da Renata Monteleone, ha proposto invece brani di diversi generi musicali quali: soul, rock melodico e gospel. La varietà e la notorietà dei brani proposti, otre ad una notevole qualità delle voci, ha coinvolto completamente il pubblico presente, che ha dimostrato, con lunghi applausi, il proprio gradimento.

Dopo i ringraziamenti dell’organizzatore Davide Cravero ed i saluti delle autorità presenti in rappresentanza dei Comuni di Sommariva del Bosco e Caramagna Piemonte, la serata si è conclusa con il tradizionale, abbondante rinfresco, offerto con il contributo della “Valery” di Lorenzo Demichelis, dei panifici di Aldo Chiesa e Rimondotto ed il vino della ditta “Battaglio” di Vezza d’Alba.

Come sempre, l’arrivederci è al prossimo anno.