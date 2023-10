Un successo di pubblico per Gusta Cherasco: oltre 7.000 visitatori in due giorni

Si è rivelata un grande successo la terza edizione di Gusta Cherasco, tenutasi sabato 14 e domenica 15 ottobre, a cui si è aggiunta l’appendice benefica di lunedì 16 ottobre con la cena solidale. Una manifestazione che, anno dopo anno, continua a crescere con l’obiettivo di raccontare e promuovere le eccellenze enogastronomiche, produttive, turistiche e legate al mondo dell’ospitalità di un territorio ricco di tesori e opportunità.

Sono state oltre 7.000 le persone che nel week end hanno visitato la “Piazza del Vino e del Cibo” presso la Piazza dell’Arco del Belvedere, un luogo magico dove scoprire, assaporare e acquistare le migliori prelibatezze del territorio cheraschese. Alle tipicità piemontesi si sono aggiunte alcune chicche provenienti dalla Sicilia, regione ospite di questa edizione, grazie alla preziosa collaborazione con il giornalista siciliano Nando Calaciura, nominato per l’occasione ambasciatore di Gusta Cherasco.

Un vero e proprio viaggio nei sapori su e giù per lo Stivale: la robiola di Cherasco De.Co., la salsiccia di barolo, lo zafferano, il miele, le lumache, le rane, i tartufi, il biscotto ranocchio di Roreto, i rinomati e deliziosi “Baci” di Cherasco e vini pregiati come il Barolo Mantoetto si sono incontrati con “ospiti” altrettanto pregiati come i vini della DOC Monreale, gli olii extravergine di oliva DOP provenienti da territori quali l’Etna, i Monti Iblei e la Val di Mazaro, il cioccolato di Modica, la pasta di grani antichi e il pane di Monreale.

A queste prelibatezze in esposizione, degustazione e vendita, si sono aggiunti i piatti preparati dal ristorantino di Gusta Cherasco, grazie alla collaborazione con l’Associazione cuochi della Provincia di Cuneo, letteralmente preso d’assalto dai visitatori durante i pranzi e le cene del week end: un intrigante connubio tra ravioli del plin e arancine, pinzimonio di porri di Cervere e pane e panelle, rane, chiocciole e anelletti al forno, torta di nocciole e cannoli siciliani solo per citarne alcuni.

I sapori sono stati protagonisti anche dei momenti di approfondimento, tra masterclass e laboratori: occasioni per fare cultura del cibo e del vino attraverso degustazioni, dibattiti e sorprendenti abbinamenti che hanno incontrato l’interesse di un pubblico desideroso di “saperne di più”. Dalla masterclass sull’Olio Extravergine d’Oliva della Sicilia a quella dedicata all’incontro tra il Barolo del Versante Occidentale e i grandi rossi del Monreale Doc. Dall’appuntamento che ha sancito l’abbinamento tra gli oli siciliani e la piemontese Robiola di Cherasco De.Co. all’appuntamento gestito dalla Banca del Vino dal titolo “Sulle orme di Goethe, viaggio in Sicilia in 5 vini”. Senza dimenticare momenti conviviali tra gusto e spettacolo: l’incontro con il sigaro italico, in abbinamento a rhum, Baci di Cherasco, cioccolato di Modica e praline Don Papa, e la dolce masterclass dedicata al cioccolato, che ha coinvolto in uno spettacolo di voci, profumi e sapori un pubblico di ogni età.

Il week end di Gusta Cherasco è stato anche all’insegna della musica, con performance live, e arte, grazie alla mostra “Montmartre nelle vie del centro storico” curata da Leonora Rapezzi dell’Associazione Ponte degli Artisti di Milano. Non sono mancati momenti dedicati ai più piccoli e occasioni per visitare le bellezze del territorio attraverso tour guidati in e-bike.

La manifestazione si è conclusa lunedì 16 ottobre con il “tutto esaurito” della cena solidale. Una serata organizzata in collaborazione con i ristoratori dell’Associazione Gusta Cherasco, con l’Associazione Il Sorriso di Cherasco che si occupa di ragazzi diversamente abili e con il Catering Inclusivo “Bundamangè”, un progetto unico nella provincia di Cuneo per creare concretamente un’opportunità di inserimento lavorativo per studenti ed ex studenti con disabilità e giovani dell’Associazione Centro Down di Cuneo.

“Anno dopo anno Gusta Cherasco cresce e si rinnova, sia per quanto riguarda la propria offerta di sapori, saperi ed esperienze, sia in termini di pubblico che decide di visitare la nostra bella città per scoprirne i tesori enogastronomici ma anche artistici e culturali – racconta Umberto Ferrondi, assessore alla valorizzazione dei prodotti gastronomici della Città di Cherasco – Questa edizione è stata particolarmente significativa perché ci ha permesso di stringere un gemellaggio importante con una Regione che, sebbene lontana geograficamente, promuove e tutela un patrimonio enogastronomico, produttivo e artigianale ricco e variegato come il nostro. Un’amicizia importante che ha dimostrato una volta di più come l’enogastronomia possa essere un ponte tra territori e culture, capace di unire, abbracciare e creare saldi legami e opportunità di crescita”.

Gusta Cherasco è stata organizzata dal Comune di Cherasco e dall’associazione Cherasco Eventi per promuovere e sostenere le innumerevoli specialità ristorative, enogastronomiche e legate al mondo dell’ospitalità del territorio.

"Il successo di questa edizione è stato possibile grazie al grande lavoro da parte di tutti: dai colleghi di Giunta ai dipendenti comunali e ai numerosi volontari. Alla collaborazione preziosa di Cherasco eventi, dei ristoratori e delle attività di Cherasco, dell’Associazione “la rana a Roreto”, della proloco di Cappellazzo, dei ragazzi dell’Associazione Cnos – Fap dell’Istituto Salesiano, dell’Associazione Cuochi della provincia di Cuneo, del Dipartimento e solidarietà della FIC Piemonte Liguria e Valle d'Aosta, del gruppo sbandieratori di Cherasco, della banda musicale. Senza dimenticare il fondamentale supporto di tutti gli sponsor, degli istituti bancari e delle Fondazioni che hanno creduto in questo progetto. Un grande grazie a tutti quelli che si sono adoperati per la buona riuscita di gusta Cherasco”, conclude Umberto Ferrondi.