Ancora alta tensione nel carcere di Cuneo: detenuto armato di una lametta aggredisce due secondini

Da giorni alla ribalta dell’attualità per l’indagine con cui la Procura della Repubblica di Cuneo intende fare chiarezza in merito ad alcuni presunti episodi di tortura denunciati da detenuti, la casa circondariale di Cerialdo torna ora a far parlare di sé per un nuovo episodio di aggressione avvenuto da parte di reclusi nei confronti del personale di Polizia Penitenziaria.

A denunciarlo è Vicente Santilli, segretario piemontese del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (Sappe). Spiega il sindacalista che “nella giornata di ieri, 16 ottobre, un detenuto di 20 anni riferiva al personale di Polizia in servizio di voler effettuare una telefonata alla famiglia. Appena aperta la cella il ragazzo ha però dato in escandescenze".

Il giovane sarebbe stato armato di una lametta, occultata in bocca, e, mentre i poliziotti tentavano di persuaderlo a fare rientro in cella, questi si sarebbe impadronito della lancia di un idrante presente nella sezione iniziando a minacciare i presenti.

“Dopo una lunga mediazione – prosegue Santilli – gli agenti sono riusciti a farsi consegnare l’idrante ma il detenuto, con la lametta, mentre si tentava di riaccompagnarlo in cella, ha nuovamente dato in escandescenza iniziando a sbracciare nel tentativo di armarsi nuovamente per poi sferrare pugni e calci contro il personale di Polizia Penitenziaria".

"I colpi del detenuto – conclude Santilli – hanno ferito un sovrintendente e un assistente capo di Polizia Penitenziaria i quali, pur riuscendo a ricondurre il detenuto in camera e porre fine all’emergenza, hanno riportato varie lesioni. A loro va tutta la solidarietà del Sappe Piemonte”.

Anche Donato Capece, segretario generale del Sappe, esprime solidarietà ai due poliziotti feriti a Cuneo: “Ogni giorno succede qualcosa in carcere e non si fa nulla per fronteggiare con fermezza queste violenze: ci si aspetta forse un gesto ancora più violento ed eclatante affinché qualcuno possa intervenire, dimenticando che chi opera all'interno degli istituti sono uomini e donne dello Stato che rischiano la vita ogni giorno per garantire la sicurezza in un carcere?”.

“Siamo sconcertati – conclude – dall’assenza di provvedimenti contro chi si rende responsabile di queste inaccettabili violenze e situazioni di grande allarme, determinando quasi un effetto emulazione per gli altri ristretti violenti. Aggressioni, colluttazioni, ferimenti contro il personale di Polizia, così come le risse e i tentati suicidi, sono purtroppo all’ordine del giorno: cosa si aspetta a intervenire, l’irreparabile?”.