Crollo del viadotto di Fossano: le infiorescenze potevano preannunciarne il cedimento?

È iniziata stamane, martedì 17 ottobre, al tribunale di Cuneo l’istruttoria relativa al crollo del ponte di Fossano avvenuto nel 2017.

A presiedere l’udienza è il giudice Giovanni Mocci, il cui fascicolo è stato assegnato dopo i due cambi di magistrato che nei mesi scorsi avevano fatto segnare uno slittamento del procedimento. Imputate dodici persone: sei tra tecnici e operai delle imprese appaltanti e altrettanti funzionari Anas che eseguirono i lavori di costruzione, nonché riparazioni straordinarie del viadotto.

Il procedimento è il risultato della riunione di tre fascicoli. Il primo si snoda su un impianto accusatorio di disastro colposo, e vede imputati sei responsabili delle aziende appaltatrici. Il secondo riguarda sei dipendenti Anas, sotto accusa per omesso controllo. Il terzo procedimento, infine, si riferisce ai lavori eseguiti sulla circonvallazione nel 2006, quando venne scarificato il manto stradale.

Punto di partenza dell’istruttoria sono gli esami delle consulenze tecniche offerte dalla pubblica accusa e dai difensori, che serviranno a chiarire i motivi e la modalità con cui il collasso è avvenuto.

Sembrerebbe che alla base del crollo ci possa essere stata una corrosione dei cavi di acciaio che tenevano insieme le sei campate della struttura del viadotto, dovuta alla mancanza di boiacca, cioè una miscela di cemento, acqua e additivi. In particolare, la boiacca avrebbe dovuto ‘proteggere’ i cavi all’interno delle guaine che li contenevano fino a riempirle del tutto.

Sul punto era stato chiamato a deporre il consulente della pubblica accusa, l’ingegnere Luca Giordano, che aveva spiegato come negli otto cavi vi fosse la mancanza di iniezioni di boiacca per circa un terzo della lunghezza: lentamente erano stati corrosi dalle infiltrazioni di acqua nei tubi di sfiato e di iniezione, quelli cioè che avrebbero dovuto servire a tale scopo e rimasti vuoti.

Per il consulente il problema sarebbe stato all’interno della struttura, dunque non visibile dall’esterno, per esempio un cantoniere. Anche perché, come illustrato, le ‘spie’ indicatrici di eventuali problemi strutturali, riferivano come “le fioriture c’erano dove era stata iniettata la boiacca, ma paradossalmente erano assenti dove la boiacca non era stata iniettata e dove poi avvenne il crollo.”

Concorde sul fatto che la corrosione sia avvenuta all’interno della struttura, dunque impossibile da vedere all’esterno, è stato anche il professor Roberto Doglione del Politecnico di Torino, ascoltato come consulente del pubblico ministero.

Di contro, il professore milanese Gianpaolo Rosati ha ritenuto che le infiorescenze visibili all’esterno fossero una chiara ‘spia’ di ciò che stesse succedendo all’interno della struttura.

Il prossimo cinque dicembre proseguirà con l’esame di altri consulenti.