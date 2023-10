Cuneo, nuovi controlli tra la stazione e corso Dante: dalla Polizia decreti di espulsione per otto stranieri

Continuano i servizi di controllo straordinari della città di Cuneo nel quartiere denominato “Cuneo Centro”. In particolare nel mese di settembre su disposizione del Questore Grassi, personale della Polizia di Stato (operatori dell’ U.P.G.S.P., della Squadra Mobile, della Squadra Polizia Amministrativa, della Scientifica e dell’Ufficio Immigrazione, della Polizia Ferroviaria, del Reparto Prevenzione Crimine di Torino, nonché unità cinofile antidroga) ha effettuato servizi straordinari di controllo del territorio con particolare attenzione alle aree vicine alla stazione ferroviaria, piazzale della Libertà, corso Giolitti, via Antonio Meucci, via Silvio Pellico, via Bassignano, via Sebastiano Grandis, corso Dante e zone limitrofe.