Bontà e sostenibilità: per Mercatò un impegno concreto

L’attenzione verso la responsabilità sociale e ambientale insita nella filosofia di Mercatò guida di anno in anno l’azienda verso l’adesione a progetti importanti, che perseguono obiettivi altrettanto degni di nota, volti a valorizzare la territorialità dando al contempo un contributo reale alla salvaguardia dell’ecosistema.

A tal riguardo, merita una particolare menzione il progetto “Da Noi a Noi” (www.danoianoi.it), che Mercatò ha fortemente voluto per promuovere i prodotti locali e i loro produttori.

Con la pubblicazione del primo Report di Sostenibilità di “Da Noi a Noi”, Mercatò rende pubblico e trasparente il proprio impegno: valorizzare i prodotti del territorio e delle sue eccellenze per portare in tavola bontà e sostenibilità, migliorando la qualità della nostra vita e le nostre abitudini alimentari.

Grazie alla profonda conoscenza dei produttori locali, della storia di ogni singolo prodotto, dei luoghi di provenienza e dei metodi di produzione, “Da Noi a Noi” si pone l’obiettivo di garantire ai clienti prodotti di qualità provenienti dal territorio circostante del Piemonte o della Liguria, oltre a incentivare lo sviluppo di un sistema produttivo ecosostenibile, diminuire l’impatto ambientale e ridurre i costi.

Il Report di Sostenibilità racconta nel concreto questo impegno, traducendolo in numeri e obiettivi.



“Il nostro obiettivo è quello di costruire sostenibilità economica nei territori in cui operiamo, senza mai dimenticare che siamo una filiera di persone in un settore che ha il dovere e la responsabilità di rivedere le proprie logiche produttive e distributive, facendo la propria parte nella lotta per la difesa dell’ambiente”, fa sapere il marchio della grande distribuzione di Dimar Spa.

Grande attenzione è riservata alle persone, al rispetto delle pari opportunità, delle diversità e dell’uguaglianza di genere; ad esempio, tra i produttori che aderiscono al progetto “Da Noi a Noi”: il 67% dei dipendenti ha un contratto a tempo indeterminato, di cui il 25% sono donne; l’8% è costituito da lavoratori stranieri a tempo indeterminato; il 31% dei dipendenti ha età inferiore a 40 anni.

Altro fondamentale caposaldo è il rispetto per l’ambiente lungo tutta la catena di valore, che concretamente si traduce in riduzione del consumo energetico, riduzione degli imballaggi e recupero dei rifiuti. Alcuni dati: 32 impianti fotovoltaici presenti presso i produttori che aderiscono al progetto; 40% di imballaggi in materiali riciclati, riciclabili o compostabili impiegati sul totale degli imballaggi utilizzati; 81% di rifiuti inviati a recupero sul totale dei rifiuti prodotti; il 52% dei fornitori avviano a donazione, recupero e riciclo l’eccedenza del prodotto alimentare riducendo così il food waste.

Il leitmotiv di tutto l’operato rimane sempre la sicurezza, la qualità e la prossimità delle materie prime. I controlli periodici sul prodotto seguono rigorosi protocolli di ispezione dettati da normative internazionali, standard dei mercati di destinazione e requisiti specifici. Tutte le azioni degli operatori vengono identificate e registrate, in modo da massimizzare il monitoraggio sulle materie prime e garantire i più alti standard di qualità, sicurezza e sostenibilità.

Mercatò attraverso “Da Noi a Noi” partecipa attivamente al raggiungimento di importanti obiettivi globali, con l’ambizione di contribuire al benessere di oggi per affrontare al meglio le sfide di domani, nel pieno rispetto delle generazioni future.