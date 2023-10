Tosse grassa e tosse secca: qual è la differenza?

La tosse è un meccanismo tramite il quale l’organismo tenta di liberare le vie respiratorie dal catarro o da corpi estranei. Com’è noto, si concretizza in un’emissione forzata di aria che può essere più o meno violenta. Non è una malattia, bensì un meccanismo di difesa messo in atto dall’organismo e anche un segno clinico che indica nella maggioranza dei casi la presenza di un processo patologico in corso.

Tipicamente si tende a distinguere questo segno clinico in due tipologie: tosse secca e tosse grassa; quest’ultima, a differenza della prima, si caratterizza per essere associata alla produzione di catarro (è per questo che viene detta anche tosse produttiva), sostanza che intrappola batteri, virus e microrganismi patogeni in genere. Nei casi di tosse grassa quindi è importante capire come espellere il catarro più facilmente in modo da rendere meno fastidiosa la tosse.

Si deve invece agire diversamente nel caso di tosse secca, detta anche tosse non produttiva; in questi casi infatti si utilizzano rimedi di tipo diverso.

Tosse grassa e tosse secca: in cosa differiscono

Come abbiamo visto, la differenza sostanziale fra tosse grassa e tosse secca è legata al fatto che nella prima si osserva un’iperproduzione di muco, cosa che invece è assente nella seconda. La distinzione fra i due tipi di tosse non è puramente accademica, ma riveste bensì notevole importanza nella pratica clinica perché a seconda che si manifestino l’una o l’altra, il medico può indirizzare la diagnosi più facilmente.

Le malattie che possono provocare l’insorgenza di tosse sono davvero molto numerose, alcune di esse sono da considerarsi piuttosto “leggere” (come per esempio il raffreddore) e in genere sono piuttosto facili da diagnosticare, altre possono essere più gravi e anche meno frequenti e, conseguentemente, per effettuare una corretta diagnosi è spesso necessario andare oltre il semplice esame obiettivo e richiedere accertamenti più approfonditi (esami di laboratorio ed esami strumentali).

Tosse grassa e tosse secca: quali malattie le provocano?

Si deve puntualizzare il fatto che non si può fare una distinzione netta fra le malattie che provocano la tosse grassa e quelle che causano l’insorgere di tosse secca. Non sono infatti infrequenti le condizioni patologiche in cui insorge una fastidiosa tosse non produttiva che con il progredire della malattia si trasforma in tosse grassa.

Per esempio, in caso di bronchite acuta, uno dei segni iniziali è proprio una tosse secca piuttosto stizzosa, ma in seguito il quadro clinico si modifica e insorge una tosse grassa.

Diverso è invece il caso di insufficienza cardiaca congestizia, una condizione patologica che si caratterizza proprio per la presenza di tosse secca.

Anche nell’enfisema polmonare possono manifestarsi entrambe le tipologie di tosse, mentre nel raffreddore e nell’influenza la tosse è generalmente produttiva. Nell’asma invece è quasi sempre secca e stizzosa, anche se non mancano casi in cui si ha produzione di catarro.

Talvolta la tosse non è legata alla presenza di una malattia; vi sono per esempio alcuni farmaci che hanno come effetto collaterale la tosse secca che scompare una volta interrotta la cura (in questo caso si parla di tosse iatrogena).

Tosse grassa e tosse secca: quali farmaci vengono utilizzati?

È sempre il medico curante che decide quali siano i farmaci da utilizzare in caso di tosse. Di norma, vengono in primis prescritte le terapie per curare la malattia sottostante e, in concomitanza, i farmaci che servono a rendere meno fastidioso il segno clinico della tosse. Per quanto riguarda la tosse grassa, che non deve essere repressa perché aiuta a espellere l’eccesso di muco, vengono prescritti principi attivi che aiutano a fluidificare il catarro e/o a facilitarne l’espulsione come per esempio la N-acetilcisteina e la bromexina cloridrato (farmaci mucolitici fluidificanti), mentre nel caso di tosse secca si ricorre ai cosiddetti sedativi della tosse (destrometorfano, codeina ecc.).