A Saluzzo la XXII edizione di EstOvest Festival si apre con El Comte Arnau

Prende il via la XXII edizione di EstOvest Festival, che si estenderà, attraverso tre episodi, dal 19 ottobre al 5 novembre in diversi luoghi. La manifestazione, organizzata dall’Associazione EstOvest Festival, intende esplorare il ruolo dell’intelligenza artificiale e delle tecniche digitali in campo musicale, muovendosi fra passato e futuro, aprendo alle sperimentazioni tra linguaggi differenti.

Si parte con uno scenario sommerso, animato da marionette subacquee, scenografie e luci, grazie allo spettacolo El Comte Arnau, su testi di J. Maragall, con il Teatro Liquido di Barcellona, in scena al Teatro Don Bosco di Saluzzo (Cn) giovedì 19 ottobre alle ore 20.30 e venerdì 20 ottobre alle ore 10 e alle ore 11.30.

L’ingresso è gratuito su prenotazione online tramite la piattaforma Mailticket.

L’opera arriva per la prima volta in versione italiana, prodotta da EstOvest Festival, per la regia di Zamira Pasceri. Lo spettacolo ha conseguito il Premio Creazione del Dipartimento di Cultura della Catalogna ed è supportato dall’ICEC (Istituto Catalano di Aziende Culturali).

L’evento costituisce un’anteprima della Festa del Libro Medievale di Saluzzo, in collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di Torino.

Si tratta di una tipologia di spettacolo estremamente originale e di grande suggestione. Il progetto, che ha già riscosso importanti successi in diverse città europee, sviluppa la propria trama in un acquario al cui interno si muovono delle marionette. L’attrice marionettista Nanya Eslava dà vita ai personaggi sulle musiche tradizionali catalane arrangiate da Edoardo Dadone, oltre alle improvvisazioni al violoncello di Claudio Pasceri. I costumi sono di Giorgia Massetani e il disegno luci è a cura di Fabio Rossi.