A Venasca una Mostra della Castagna da record

Settanta banchi di produttori e artigiani del territorio, sei quintali di caldarroste di diverse varietà locali di castagna, più di mille porzioni distribuite al pubblico, circa 5.000 le presenze in paese. È stata un’edizione da record della Mostra Mercato della Castagna di Venasca quella che si è appena conclusa: lo dicono i numeri registrati e la partecipazione del pubblico ai vari appuntamenti in programma a partire da venerdì 13 ottobre. Pienamente soddisfatta l’amministrazione comunale, che ha coordinato un gruppo di lavoro ampio e che ha avuto nella Fondazione Amleto Bertoni di Saluzzo l’organizzatore diretto.

«Siamo felici di come si è sviluppata la nostra fiera autunnale – sottolinea il Sindaco di Venasca, Silvano Dovetta –: per me è stata un’occasione particolare perché si è trattato della mia ‘ultima’ da sindaco in carica. Credo che in questi anni si sia fatto bene come amministrazione e che anche la buona riuscita di eventi come questo lo dimostrino: mi pare doveroso quindi ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla buona riuscita dell’evento, una squadra composta dai dipendenti comunali, dai commercianti e da tutti coloro che hanno prestato la propria opera non in questi giorni ma anche nei mesi precedenti per definire tutti gli aspetti organizzativi. Lasciamo, ne sono convinto, un buon ‘manuale delle operazioni’ per chi verrà dopo di noi».

L’inaugurazione della Mostra Mercato si è svolta sabato 14 ottobre alle 17: è stata la musica degli studenti dell’Istituto Musicale Don Allemano ad introdurre l’appuntamento, con una commossa dedica speciale al direttore dell’Istituto Ivan Cavallo, purtroppo prematuramente scomparso soltanto qualche settimana fa. Nel corso dell’inaugurazione si sono susseguiti diversi interventi delle autorità locali: alle parole Sindaco Silvano Dovetta sono seguite quelle del presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo, dei consiglieri della Regione Piemonte Paolo Demarchi e Matteo Gagliasso, dei presidenti dei BIM del Varaita Marco Gallo e del Po Marco Margaria e del sindaco di Bocognano in Corsica e presidente del GAL Pays d’Ajaccio Achille Martinetti.

In conclusione, è stato accolto il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio cui è stata consegnata “per il grande impegno messo in campo per tutto il territorio regionale ma in particolare per la nostra Venasca” la Castagna d’Oro. Durante l’inaugurazione, oltre a scoprire i nuovi espositori fotografici con immagini scattate da Pietro Battisti e dedicate alla castagna e alla sua filiera, sono stati presentati anche i nuovi pannelli informativi dedicati a due delle produzioni tradizionali del territorio, la castagna appunto e la mela, che verranno presto posizionati in diversi punti della strada provinciale per informare residenti e turisti su queste importanti specificità; i pannelli sono stati realizzati dall’Unione Montana Valle Varaita e dal Consorzio BIM del Varaita.

Nel corso della giornata di domenica 15 ottobre non ci sono stati soltanto gli stand commerciali e le castagne ma anche altri intrattenimenti, sia per le vie del paese letteralmente invase dal pubblico che ne La Fabbrica dei Suoni, con quattro visite speciali pomeridiane che sono andate esaurite già in prenotazione, nell'ufficio turistico e nella Cruzà dove erano esposte le mostre dei dipinti di Danilo Garnero e “A fior di pelle”, a cura degli studenti di Venasca dell’Istituto Comprensivo Venasca Costigliole Saluzzo.