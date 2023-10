Savigliano, oltre 130 partecipanti alla passeggiata gastronomico-culturale dei "Barbabuc"

Sono stati oltre 130 i partecipanti alla passeggiata gastronomico-culturale organizzata dai “Barbabuc” (gruppo del progetto di Montagnaterapia ASLCN1 – Psichiatria Area Nord in collaborazione con le sezioni del CAI) domenica 15 ottobre; un’iniziativa realizzata nell’ambito del festival del rumore della Associazione “Voce di Elisa” ODV in occasione della giornata mondiale della salute mentale.

La passeggiata è stata l’occasione per far conoscere ai numerosi camminatori il progetto e per promuovere un turismo lento e responsabile, attento alla storia del territorio e ad uno stile di vita sano.

Un grazie a tutti quelli che, attraverso le loro iniziative ed i loro prodotti, hanno contribuito alla riuscita dell’evento: la latteria Agricola Fusero che ha accolto i partecipanti facendo assaporare la genuinità dei loro derivati del latte, la Novacoop che dopo aver illustrato il loro progetto su una sana alimentazione ha offerto ai presenti un pranzo al sacco ecosostenibile.

Durante il percorso l’Associazione Voci Erranti ha intrattenuto il numeroso gruppo con l’emozionante racconto della nascita della prima linea ferroviaria e del grande apporto che la SNOS ha avuto per lo sviluppo della Savigliano di oggi e ha offerto i biscotti che producono all’interno della Casa di Reclusione “R. Morandi” di Saluzzo.

L’Alveare “che dice sì” gruppo di acquisto che distribuisce settimanalmente, previa prenotazione tramite l’apposita App, nello spazio antistante il Cinema Aurora, i prodotti delle aziende aderenti al loro progetto ha offerto ai partecipanti un delizioso assaggio. Un ringraziamento particolare va alle famiglie residenti sul percorso che hanno accolto calorosamente il gruppo in regione Salvay e regione Croce e Zona Santuario della frazione Apparizione, bellissimi luoghi dove si espira ancora storia alto medievale e paesaggio agreste.