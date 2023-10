Su il sipario: riparte la Bella Stagione del Teatro Politeama di Bra

Amore e odio, equivoci e risate, musica, momenti di lirismo e poesia: manca poco all’avvio della nuova stagione del Teatro Politeama Boglione di Bra, che anche quest’anno, con i suoi dieci spettacoli in programma, più due eventi extra, si preannuncia piena di emozioni.

Il cartellone 2023/2024 coniuga la messa in scena di classici intramontabili con alcune nuove proposte, spaziando tra prosa, musical e adattamenti da opere letterarie, portando sul palco alcuni dei migliori interpreti contemporanei, tra cui Jurij Ferrini, Gianmarco Tognazzi, Marisa Laurito, Maddalena Crippa e Ettore Bassi.

“Il teatro è vita. Lo è sempre stato e sempre lo sarà. Ci racconta come siamo e come ci piacerebbe essere, indulgendo al sorriso e, talvolta, inducendo alla lacrima, sempre comunque rivelandosi nutrimento del cuore e della mente”, dichiarano il Sindaco Gianni Fogliato e Fabio Bailo, Delegato alla Cultura. “Il Teatro Politeama ‘Giuseppe Boglione’, che aprì i battenti nel lontano 1901, tra molti alti e qualche basso, per un secolo ha divertito, commosso, istruito coloro che lo hanno frequentato. Fedeli alla doppia finalità ludica e formativa che da sempre è attribuita al teatro, nel predisporre il cartellone della stagione abbiamo cercato di perseguire il più avanzato equilibrio possibile tra piacevolezza e immediatezza da un lato e rigore e serietà dall’altro. Convinti che il teatro assolva a una insostituibile funzione civile, anche quest’anno a una programmazione di alto profilo si affianca una politica tariffaria tra le più contenute del territorio, scelta non facile che abbiamo adottato nella convinzione che il teatro sia – e sempre più debba essere – alla portata di tutti”.

Spettacoli

L’apertura della stagione (30 novembre) è affidata all’ “Otello” di William Shakespeare rivisitato in chiave moderna: un adattamento che dimostra ancora una volta l’immortalità dell’opera del Bardo. Le dinamiche della vita di coppia e familiare, gli equivoci e gli equilibri in bilico sono al centro di “C’è un cadavere in giardino” (7 dicembre), “Come sei bella stasera” (19 dicembre) e “Vicini di casa” (13 gennaio). Per salutare l’anno che se ne va, il 30 dicembre, fuori abbonamento, è in programma un concerto a cura della Banda Giuseppe Verdi. Nell’adattamento teatrale della “Signora omicidi” (20 gennaio), humour e intrighi si alternano sulla sfondo della Londra degli anni ‘50. Marina Rocco incarna uno dei personaggi più eccezionali nati dalla penna di Giovanni Testori, “La Maria Brasca” (6 febbraio). Sabato 17 febbraio la città di Bra incontra Broadway con un musical (fuori abbonamento) che accompagna idealmente gli spettatori in tour dei più prestigiosi palcoscenici del mitico distretto dei teatri di New York. I fantasmi e gli amori del passato, sempre al confine tra sogno e realtà, sono i protagonisti rispettivamente degli spettacoli “L’onesto fantasma” (3 marzo) e “Un sogno a Istanbul” (14 marzo), quest’ultimo liberamente tratto da “La Cotogna di Istanbul” di Paolo Rumiz. “Persone naturali e strafottenti” (30 marzo) è una tragicommedia grottesca e cruda, in cui quattro solitudini si incontrano la notte di Capodanno in un appartamento di Napoli. La stagione si conclude con “Il mercante di luce” (19 aprile), basato sull’omonimo romanzo di Roberto Vecchioni.

Abbonamenti e biglietti

L’abbonamento alla stagione di prosa costa 170 Euro (ridotto 145 Euro per over 65 e under 26). I precedenti abbonati avranno la possibilità di rinnovare l’abbonamento in via prioritaria, conservando il posto già assegnato nella passata stagione, nelle giornate di sabato 4, domenica 5, lunedì 6 novembre 2023 dalle 16 alle 19 presso il botteghino del teatro in piazza Carlo Alberto, 23. Ai nuovi abbonati sono invece dedicati giovedì 16, venerdì 17 e sabato 18 novembre, sempre dalle 16 alle 19. I singoli biglietti per gli spettacoli saranno in vendita a partire dal 27 novembre tutti i lunedì pomeriggio (orario 16-19; si ricorda che non sono consentiti pagamenti in contanti), oppure online sul sito www.ticket.it.

La stagione 2023/24 del Teatro Politeama Boglione è un’iniziativa del Comune di Bra, organizzata con il sostegno della Regione Piemonte, della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e della Fondazione CRT. Maggiori informazioni sul sito www.turismoinbra.it, tramite la mail turismo@comune.bra.cn.it o chiamando l’ufficio Cultura, Turismo e Manifestazioni al numero 0172430185.