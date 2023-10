Notte di interventi per i Vigili del Fuoco in Granda

Notte di interventi, quella appena trascorsa, per i Vigili del Fuoco della Granda.

Le squadre di Bra sono intervenute nella tarda serata di ieri, lunedì 16 ottobre, per domare un rogo che ha interessato delle rotoballe che si trovavano in un campo nella zona di Cherasco. L'allarme è scattato poco prima delle 23, fortunatamente non si segnalano danni a persone.

Intervento poi anche nel comune di Entracque dove a prendere fuoco è stato un camino. L'incendio è stato domato e la struttura messa in sicurezza.

Si segnalano anche due incidenti stradali, fortunatamente di lieve entità: un primo a Centallo, in via Roata Chiusani, avvenuto verso mezzanotte. Gli occupanti a bordo delle auto coinvolte sono stati affidati alle cure del personale sanitario del 118 ma le loro condizioni non destavano preoccupazione, mentre i Vigili del Fuoco si sono occupati della messa in sicurezza delle vetture.

Secondo intervento poi a Lesegno, verso le 2 di questa mattina, martedì 7 ottobre, per un incidente che ha coinvolto un solo mezzo. La persona a bordo è riuscita ad uscire autonomamente dal veicolo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e le squadre dei Vigili del Fuoco di Mondovì con i Vigili del Fuoco volontari di Ceva.