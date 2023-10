Attentato a Bruxelles, Gianna Gancia: "La minaccia jihadista è di nuovo reale"

L'attentato avvenuto ieri, lunedì 16 ottobre, a Bruxelles e che ha portato alla uccisione di due uomini di origine svedese rigetta il vecchio continente nella paura del terrorismo.

"L’Europa è di nuovo sotto attacco in casa propria - afferma l'eurodeputata della Lega Gianna Gancia - otto anni dopo la notte terribile di Parigi e del Bataclan. Anche in quel caso, peraltro, i terroristi di Isis colpirono nella capitale, proprio nella sera di una partita di calcio della nazionale e non può essere solo una coincidenza."

"La minaccia del terrorismo jihadista - prosegue Gancia - che sembrava ormai un ricordo, torna a irrompere nel nostro presente, con vite distrutte e sangue innocente, e tanta paura."

"Mai come in questo momento - conclude l'eurodeputata della Lega - l’Europa deve essere compatta e parlare con una voce sola per affrontare questa nuova minaccia."