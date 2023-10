Finpiemonte, il M5s esulta: “sì” con voto segreto per un tavolo di lavoro che garantisca trasparenza

C’è voluto un voto a scrutinio segreto e schede di carta in una teca trasparente perché il Consiglio regionale decidesse di approvare l’istituzione di un tavolo di lavoro su Finpiemonte.

E’ stato approvato in gran segreto con 21 voti favorevoli e 12 contrari l’ordine del giorno presentato dal M5s per garantire maggiore trasparenza a cittadini e imprese, migliorandone la gestione attraverso una compartecipazione sana tra tutte le forze politiche. Un “sì” accompagnato da applausi dei consiglieri, al netto di un percorso non così usuale.

“Il tessuto produttivo della nostra Regione merita una società finanziaria all'altezza delle importanti sfide di questo momento storico. Non sempre è stato così. Nell’ultimo periodo si susseguono purtroppo segnalazioni di aziende che lamentano tempi eccessivamente lunghi sulle concessioni dei contributi erogati dall’ente. Inoltre la gestione di Finpiemonte ha subito, negli anni, diverse battute d’arresto, fornendo all’opinione pubblica un’immagine poco trasparente e poco solida” afferma il gruppo consiliare del M5s.

Il riferimento va agli episodi di dimissioni presentate nel marzo 2021 dal direttore generale Marco Milanesio, ma anche le dimissioni dell’ex presidente Roberto Molina nel settembre dello stesso anno e la condanna a 7 anni e 6 mesi all’ex presidente Fabrizio Gatti o, in ultimo, l'epurazione del consigliere Marco Allegretti, nominato dalle opposizioni.

“Auspichiamo che il tavolo di lavoro contribuisca a fare piena chiarezza su Finpiemonte, sulla sua gestione e sui punti ancora oscuri che contraddistinguono il suo operato. Da parte nostra siamo disposti a lavorare da subito, senza pregiudizi né preconcetti. Ci auguriamo che anche le altre forze politiche rappresentate in Consiglio regionale facciano altrettanto” concludono Sarah Disabato, Ivano Martinetti e Sean Sacco.