Il tocco, il respiro, il sentimento del teatro: parte il primo dei laboratori al Teatro del Marchesato

L’avvicinamento al teatro, alla passione per il teatro cambia modalità con la nuova proposta del Teatro del Marchesato di Saluzzo.

Non più il corso teatrale ma tre laboratori “agili e compatti” per scoprire il tocco, il respiro, il sentimento del teatro. Si inizia giovedì 19 ottobre alle 20 con la prima lezione aperta a tutti per il primo di questi seminari diretti dall’attore professionista Christian La Rosa, guidati da Mauro Bocci, presidente dell’associazione del piccolo stabile di Saluzzo.

Saranno dieci incontri per ogni argomento che si svolgeranno dalle 20 alle 21,30 nella sede di piazza Vineis 11e che saranno programmati con gli iscritti, una volta la settimana. Costo 90 euro.

Si parte con il tema: il "Tocco" del teatro giovedì 19 ottobre a cui seguiranno i laboratori successivi, sempre di dieci lezioni, allo stesso prezzo.

“Venite a provare l’emozione del palcoscenico e del teatro” - invita l’associazione teatrale che ha alle spalle “una storia di passione lunga trent’anni”.

Per informazioni: teatro.marchesato@gmail.com – cell. 3336979063.