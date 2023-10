Con Aido dire sì alla donazione degli organi oggi è possibile anche in digitale

In casa Aido nuove opportunità e occasioni per poter aderire al "dono" in un contesto digitale. Ecco allora che raccogliendo aspetti legati alla tecnologia, se è vero che è tuttora valida e utile l'adesione espressa in modalità tradizionale (cartacea), una nuova azione è stata messa in campo grazie a un idea progettuale, "DigitalAIDO", applicazione informatica (https://digitalaido.it/vogliodiresi/iscrivitiscelta.php) che in soli 45 secondi oggi permette di dare concretezza a un gesto generoso e altruista verso gli altri.