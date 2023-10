Atletica: Anna Arnaudo campionessa italiana nella mezza maratona

Prima titolo italiano in carriera sulla mezza maratona per Anna Arnaudo (Battaglio CUS Torino) in occasione dell’appuntamento tricolore di Telese Terme (Benevento) di domenica 15 ottobre.

La cuneese, dopo un periodo di alti e bassi, ritrova così il sorriso e può esultare a braccia alzate sul traguardo in 1h12:41.

Arnaudo aveva debuttato sulla distanza a Pisa lo scorso anno con il notevole crono di 1h11:39, che resiste come suo primato personale. È il suo terzo titolo assoluto, in un curriculum che conta le vittorie su pista nei 5000 due anni fa e sui 10.000 nella passata stagione.

Ulteriore soddisfazione per Arnaudo, taglia il traguardo per prima, staccando anche la keniana Teresiah Kwamboka Omosa (Caivano Runners, 1h12:49) in gara per i Societari.

Sempre nella prova femminile, da segnalare l’ottavo posto di Valeria Roffino (Fiamme Azzurre) in 1h18:09. Più lontane le portacolori dell’Atl. Vercelli 78 Greta Negro (1h24:29) e Annamaria Gozzano (1h24:33), rispettivamente 16ma e 17ma.Al maschile, 14mo posto per Gianluca Ferrato (Atl. Saluzzo) in 1h07:35.