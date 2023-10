Calcio giovanile: il lagnaschese Christian Franco convocato in azzurro

La maglia azzurra chiama, Christian Franco risponde presente.

Lagnaschese in forza nelle giovanili della Juventus dall' età di 7 anni, difensore centrale della squadra bianconera Under 15, alto 1,87 per 71 kg di peso.

Nel suo curriculum può vantare la partecipazione a numerosi tornei e manifestazioni sportive nazionali ed internazionali.

Oggi il suo nome è nell' elenco dei convocati dal Tecnico Federale Enrico Battisti.

Il raduno dei migliori classe 2009 del Centro - Nord si terrà giovedì 19 ottobre presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano.

Prima il ritrovo al mattino,poi il pranzo tutti insieme ed infine nel pomeriggio, alle ore 14:45 i ragazzi si sfideranno in una gara a ranghi contrapposti.