Il braidese Kevin Cristino campione mondiale nella categoria Youth di enduro

Nella mattinata di oggi, martedì 17 ottobre, la Giunta comunale di Bra ha ricevuto un giovane campione delle due ruote. Si tratta di Kevin Cristino, atleta braidese appena ventenne che si è recentemente aggiudicato il Campionato mondiale della categoria Youth di enduro con 11 vittorie su 14 gare disputate nei circuiti di tutta Europa e che a breve verrà chiamato a difendere i colori italiani.

“Bra saluta un nuovo grande campione, che pur essendo molto giovane è già riuscito a raggiungere traguardi formidabili”, il commento del sindaco Gianni Fogliato e dell’assessore allo sport Daniele Demaria, che indicano in Kevin un componente della “nuova generazione di sportivi cresciuti all’ombra della Zizzola che saranno in grado di dare lustro alla città e di rappresentare un modello da seguire per tutti i ragazzi”.