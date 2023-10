Kart: Manuel Daziano quinto al mondiale Rok Cup

In questo finale di stagione Manuel Daziano, giovane pilota di kart di Vicoforte, ha stupito tutti con grandi risultati: dal successo sul Franciacorta Karting Track in agosto, al terzo posto sul Cremona Circuit di San Martino del Lago a settembre, prestazioni di alto livello che gli sono valse l'ottavo posto (su 64 concorrenti in totale) nel Rok Cup Italia 2023.

Ma se tutto ciò non fosse bastato a certificare una crescita costante sia nelle gare disputate che nei risultati, ecco la più classica delle ciliegine sulla torta, sopraggiunta nientemeno che nella Rok Cup Superfinal 2023, in pratica il “mondiale” per i piloti di kart di questa categoria: una finale internazionale alla quale partecipano i migliori piloti di tutte le varie Rok Cup nazionali – oltre venti in tutto il mondo – che si sfidano in una gara secca per decretare i migliori di categoria.

Dall'11 al 14 ottobre quindi, la pista South Garda Karting di Lonato (Brescia) ha ospitato ben 412 piloti da 48 paesi; nella categoria Shifter, quella a cui è iscritto Daziano, al via c'erano 47 piloti, provenienti da Italia, Canada, Colombia, Francia, Germania, Gappone, Polonia, Romania, Stati Uniti, Sud Africa, Svizzera, Australia. Ancora una volta Daziano – che gareggia per il team AB Racing Kart di Filippo Buran – ha espresso il suo talento ed il suo valore: subito buona la qualifica, con un settimo posto nel suo gruppo e quindi 14ª posizione sul totale, Manuel ha gestito molto bene le tre manches eliminatorie previste, ottenendo un 7° posto nella prima, un 8° posto nella seconda e soprattutto un favoloso 3° posto nella terza manche.

Con questi risultati è potuto accedere alla finalissima, dove è partito nono dopo un'ottima condotta di gara è risalito fino al quinto posto su 36 concorrenti al via. Se già due indizi già fanno più di una coincidenza, questa terza “perla” inanellata da Daziano nelle ultime uscite a bordo del suo kart è la “prova” che lo lancia ulteriormente verso un futuro ancor più brillante.

«Avevo la consapevolezza di essere migliorato nel corso della stagione – commenta Manuel a fine gara – ma sinceramente un podio in una delle prove del Mondiale non lo avrei nemmeno sperato. Mi godo questi risultati eccezionali ringraziando il mio team, la mia famiglia, i nostri sponsor e tutti gli amici che mi seguono e mi supportano».