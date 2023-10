Volley: MONVI, una maglia per celebrare il territorio

MONVI, la collaborazione tra LPM pallavolo Mondovì e Vicoforte Volley Ceva, vede oltre 20 le formazioni che partecipano ai campionati regionali e territoriali sotto la denominazione “MonVi”, dalla Serie C all’Under 12, passando per il VolleyS3.

Quale miglior biglietto da visita dunque, se non la maglia da gioco, per rappresentare anche visivamente questa collaborazione?

Grazie alla mano ed all’estro di Giovanni Gastaldi è nata una divisa unica, che celebra i Comune di Mondovì e di Vicoforte, rappresentando la Torre del Belvedere, la Cupola del Santuario e le mongolfiere.

Bellezze del nostro territorio che vestono la gioventù, l’arte che si unisce allo sport, simboli storici che colorano i campi da pallavolo. Alessandra Fissolo e Rocco Bertolino, rispettivamente presidenti di LPM pallavolo Mondovì e Vicoforte Volley Ceva, desiderano quindi ringraziare Giovanni Gastaldi per lo straordinario lavoro svolto, che non solo rende omaggio alle cittadine coinvolte nel progetto “MonVi”, ma valorizza l’intero settore giovanile, rendendolo identificabile in ogni palestra che vedrà impegnate le pumine.

Grazie a tutti gli sponsor che sostengono l’attività, in primis LPM prefabbricati, Vincenzo Pilone e Banca Alpi Marittime, oltre a numerosi partner che credono nel futuro, investendo sui giovani. Un grande plauso va poi agli allenatori e a tutti i volontari, che ogni giorno seguono i gruppi in palestra, in qualità di dirigenti, segnapunti, refertisti, e molto altro ancora.

La maggior parte del campionati è iniziata, mancano le più piccoline di Under 13, Under 12 e Volley S3: sarà uno spettacolo vederle tutte in campo, portando sul campo, ogni partita, un pezzetto del nostro territorio.