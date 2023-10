A Magliano Alfieri restaurato il muro di una villa romana emerso durante degli scavi nel 2006

La foto scattata dall’ex sindaco di Magliano Alfieri Cesare Giudice il 13 ottobre scorso testimonia i lavori in corso per il restauro del muro romano di via Valmorterra, vicino alla Scuola dell’Infanzia del paese.

Questo muro è emerso nel 2006 durante i lavori di scavo dello scolmatore del Rio Moisa e faceva parte della struttura di una ampia villa romana esistente nell’area della scuola.

È importante perché è l’unico muro ancora visibile di Vicus Manlianus, il più grande villaggio romano del primo secolo dopo Cristo, sulla strada tra Hasta (Asti) e Alba Pompeia (Alba), come testimoniato da molti ritrovamenti dell’ultimo secolo nella piana della Frazione S. Antonio.

Il programma del Comune, in collaborazione con le Associazioni 'Ambiente&Cultura - Alba Sotterranea' del presidente Marco Mozzone e 'Amici del Castello Alfieri', prevede il suo restauro, copertura provvisoria per l’inverno che verrà completata nel 2024, con cartellonistica informativa e georeferenziazione sulla romanità maglianese, per turisti e residenti.

Inoltre si pensa alla creazione nel Castello Alfieri, all’interno del Museo dei Gessi, di una bacheca espositiva di oggetti romani più piccoli ritrovati a Sant'Antonio.

“Siamo particolarmente soddisfatti dell’interesse manifestato da molti maglianesi - commenta la sindaca Giacomina Pellerino - e della curiosità intorno al muro e alla storia del nostro paese. Stiamo aspettando le indicazioni della Soprintendenza circa il tipo di copertura più adatta per preservare il manufatto e renderlo fruibile alle persone”.

Con i fondi ottenuti da un primo bando CRT e dai co-finanziamenti da parte di Alba Sotterranea, di Amici del Castello Alfieri e del Comune si sono potuti eseguire i lavori di restauro del muro e recupero dei reperti. È in previsione la partecipazione ad un secondo bando per ottenere i finanziamenti necessari alla copertura e valorizzazione di questo patrimonio storico di Magliano Alfieri.

Si ricorda anche che il Comune di Magliano ha installato presso l’ex lavatoio pubblico di via Cadorna, nell’ultimo tratto in alto della via sotto il Castello Alfieri, un cartello riportante informazioni sulla sua storia, alla cui stesura ha collaborato la Redazione del periodico “Il Paese”, destinate ai turisti, ma anche pro-memoria per i residenti.