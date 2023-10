Con Don Enzo Conte l’anteprima a Dronero del “Ponte del Dialogo”

Come scrive Martino Pellegrino nella bella introduzione: “Non c’è solo natura nelle poesie di Conte, ci sono le persone in carne ed ossa, la sua valle Maira, i suoi orizzonti dove tutti trovano dignità, dal pescatore al bambino, dalle mamme troppo ansiose alla sorella “cara amica”. Passo dopo passo si giunge nel cuore delle poesie di Conte, che avvolge in un unico abbraccio la natura, le persone, se stesso, Dio senza compartimenti stagni, senza dicotomie manichee. Per lui la fraternità nella fede accomuna il montanaro, il sofferente, la donna africana incontrata al Sacré Coeur , l’amico italiano, il parrocchiano. Su tutti splende messor lo frate Sole che dell’Altissimo porta significazione. Viene spontaneo pregare: “Laudato sii mi’ Signore cum tucte le tue creature”. Ma più di scarne citazioni vale la lettura delle poesie, che nell’ ottica “ecumenica” scopriamo un poeta profondamento immerso nella letteratura: poeta e sacerdote uomo e montanaro.”