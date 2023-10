Dronero accoglie il nuovo negozio ottico È TUTTO UNA MONTATURA delle sorelle Martina

Nella città di Dronero, situata alle porte della Valle Maira, sta per sorgere una nuova oasi per la salute visiva: un negozio ottico chiamato ETUM acronimo di E’ TUTTO UNA MONTATURA gestito da due sorelle determinate e appassionate.

Rachele Martina, 27 anni, è laureata in ortottica e ottico, mentre sua sorella Mariachiara, 32 anni, è anch'essa un'esperta ottica. Insieme, queste due donne coraggiose stanno portando avanti un sogno nato durante il periodo della pandemia, quando hanno deciso di reinventarsi e tornare a studiare per perseguire la loro passione per la cura della vista.

Il percorso di studi si è concluso a giugno 2023, e da allora, le sorelle Martina hanno lavorato instancabilmente per realizzare il loro sogno. Sabato 21 ottobre sarà un giorno speciale per la comunità di Dronero, poiché verrà inaugurato il loro punto vendita in via IV Novembre 39. Questo negozio non sarà solo uno spazio per l'acquisto di occhiali alla moda, ma rappresenterà un luogo dedicato alla cura della vista per tutti, dai più piccoli agli adulti.

Uno dei punti di forza del negozio delle sorelle Martina è la loro attenzione alla protezione degli occhi dai danni dei raggi UV. Per farlo, hanno scelto di collaborare con marchi di prestigio come Zeiss e Filab, aziende che pongono un'enfasi particolare sulla qualità delle lenti e sulla protezione UV. Il risultato è un'ampia selezione di occhiali da vista che offrono una protezione totale, come se fossero occhiali da sole.

Per gli amanti dello sport, il negozio avrà anche una selezione di occhiali delle marche Julbo e Maui Jim, garantendo la massima chiarezza e comfort visivo durante qualsiasi attività fisica.

La missione delle sorelle Martina va ben oltre l'offerta di occhiali alla moda; si prendono a cuore la salute visiva di tutta la comunità. Per dimostrarlo, offriranno controlli della vista in occasione dell'inaugurazione del negozio.

Non vediamo l'ora di visitare il negozio delle sorelle Martina, dove la passione per la salute visiva si fonde con l'attenzione alla moda e alla funzionalità degli occhiali.

Sabato 21 ottobre segna un nuovo inizio per Dronero e chiunque sia interessato alla salute dei propri occhi dovrebbe considerare una visita al punto vendita delle sorelle Rachele e Mariachiara Martina.

Il punto vendita ETUM, E’ TUTTO UNA MONTATURA si trova a Dronero, in via 4 Novembre 39.

Facebook https://www.facebook.com/etum.it

Instagram https://www.instagram.com/etum_etuttounamontatura/