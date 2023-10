I 400 metri di Giuseppina al cimitero di Alba: per arrivare alla tomba del marito impiega un quarto d’ora

Giuseppina ha 86 anni e fa i passi corti, che le gambe non la reggono più come una volta.

Si appoggia volentieri al braccio dei suoi figli, anche se si appoggerebbe ancor più volentieri a quello di Giovanni, col quale ha condiviso 60 anni di vita. Ma lui nel 2018 l’ha lasciata e Giuseppina ogni settimana va a trovarlo, al camposanto di Alba, a portargli fiori freschi.

Arrivata nel piazzale tira un gran sospiro e pian piano s’incammina. Sa che deve fare 750 passi per arrivare alla lapide di Giovanni. 750 all’andata, 750 al ritorno. I figli hanno valutato diversi percorsi e il migliore ha una lunghezza di 380 metri esatti, perché Giovanni sta nella parte nuova del cimitero, sulla sinistra della Sala del Commiato: diciamo che si parte da sud-est e si arriva a nord-ovest, in diagonale, e lungo il tragitto panchine non ce ne sono.

Strano. Nell’immaginario collettivo un cimitero ha sempre delle panchine, almeno nei film ci sono. A Giuseppina ne servirebbero un paio, così da fermarsi a rifiatare, posare la borsa con i fiori, le forbici da spuntarli e lo sgrassatore per tener pulito il marmo.

Nemmeno alberi ci sono. Nel suo percorso solo tombe monumentali e corridoi e loculi e sentieri con la ghiaia.

Tra l’altro Giuseppina ha notato che a pochi metri dalla tomba del suo Giovanni un’apertura c’è. Si affaccia sulla strada che porta all’Area Ecologica, in direzione della tangenziale. Attualmente è chiusa, davanti hanno piazzato un grosso contenitore dove si scaricano macerie.

Anche a metà strada, a metà dei 750 passi ci sarebbe un’altra apertura, lato stabilimento Ferrero. Ogni tanto entrano gli addetti alla manutenzione, persone no.

Così Giuseppina e i molti anziani che hanno i loro cari laggiù, a nord ovest, fanno il loro tragitto sotto il sole o sotto la pioggia e contano i loro 750 passi chiedendosi come mai non ci sia la possibilità di arrivare alla loro meta senza faticare tanto.

Lo abbiamo chiesto a Leonardo Prunotto, capo gabinetto del sindaco Carlo Bo che si è preso a cuore il problema: “Vi ringrazio di aver posto l’attenzione sulla questione, che effettivamente mette in difficoltà le persone che frequentano quell’area cimiteriale, specie gli anziani - dice -. Abbiamo eseguito un sopralluogo e stabilito che dal 23 di ottobre a metà novembre l’apertura laterale attualmente chiusa verrà resa accessibile dopo una necessaria ripulitura dell’area circostante. Si creeranno alcuni parcheggi auto e in seguito l’Amministrazione comunale valuterà se rendere l’accesso definitivamente transitabile. Inoltre si installeranno alcune panchine lungo il percorso, che data l’ampiezza del cimitero diventano necessarie”.

La notizia è buona. Giuseppina sarà felice e speriamo che non solo per il periodo dei Santi possa andare a far visita al suo Giovanni senza fare due volte i 400 metri piani, che non ha più l’età.