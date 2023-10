Via Luigi Gallo riaperta alla circolazione con i parcheggi solo da un lato

Si ridisegna via don Luigi Gallo a Cuneo.

Una strada stretta, parallela al viale degli Angeli, dove si poteva parcheggiare su entrambi i lati e dove il passaggio delle auto avveniva con grande difficoltà. I lavori per modificare la segnaletica orizzontale sono iniziati ieri e stanno continuando anche nella giornata di oggi.

Dopo segnalazioni e proteste, in particolare da parte dei residenti, che spesso si sono trovati gli specchietti delle auto danneggiati, dopo l'evidenza delle difficoltà di transito per i mezzi di soccorso, come quelli dei vigili del fuoco o le ambulenza, il Comune ha deciso di intervenire.

Sono stati cancellati dei parcheggi - se ne perderanno 26 - e si potrà quindi parcheggiare solo da un lato, garantendo un'ampiezza dello spazio di circolazione e ransito decisamente più agevoli.

Nel primo e secondo isolato (tra corso Garibaldi e via Statuto) sono a destra, nel senso di percorrenza, mentre nel quarto isolato (tra via D’Azeglio e corso Dante) sono sul lato est, cioè a sinistra nel senso di percorrenza.