Saluzzo: successo per “Tutti insieme in campo”

In occasione della giornata della salute mentale domenica 8 ottobre, l’ala mercatale di Piazza Cavour a Saluzzo, ha ospitato una importante manifestazione pallavolistica.

All’evento, programmato con l’intento di sensibilizzare la cittadinanza sul tema del disagio psichico e sull’ abbattere le barriere che abitualmente si ergono su questo tema hanno partecipazione ben dieci formazioni e numeroso pubblico. L’ iniziativa, inserita nel progetto denominato “Festival del rumore” rappresenta un’occasione condivisa ed apprezzata per favorire, attraverso lo sport, il superamento di specifiche problematiche e disagi, aprendosi al mondo esterno e cercando di condividere i problemi per affrontarli insieme e non isolati nelle proprie difficoltà.

"Vogliamo ringraziare, afferma Dr. Silvio Costamagna direttore del Centro Diurno dell’Aslcn1 “Punto a capo” di Saluzzo, quanti hanno contribuito a questo evento ed in particolare il Volley Saluzzo che da sempre sostiene ed affianca in modo determinante il gruppo di pallavolo del Centro Diurno, la ODV “La Voce di Elisa” di Savigliano, la DIASPI, il Comitato UISP Regionale e tutti gli sponsor locali: Sedamyl, Eviso, Acqua Eva, Valverbe e Mercatò.

Positivo il commento al termine dell’evento del Presidente del Volley Saluzzo Paolo Costa: “Domenica abbiamo constatato che lo sport può essere un importante motore di inclusione e promozione. La grande partecipazione ha confermato che la collaborazione del Volley Saluzzo con le realtà sociali è un valore aggiunto e uno strumento indispensabile per inviare messaggi di solidarietà e attenzione alle problematiche della società di oggi. Sotto l’ala di Piazza Cavour abbiamo fatto “rumore” per il progetto “Volley4all” che sosteniamo da anni.”