Roma, countdown per nuova Ztl fascia verde: manca ancora ok Regione

(Adnkronos) - Mancano meno di 15 giorni all'entrata in vigore a Roma della nuova Ztl fascia verde che dal 1 novembre prevede un giro di vite per le auto più inquinanti, con 51 varchi elettronici a fare da guardiani. Sulla nuova delibera, però, ancora non si vede luce. Dopo le proteste provocate dal provvedimento del novembre 2022 del Campidoglio, che recepisce le indicazioni del piano regionale sulla qualità dell'aria, l'amministrazione Gualtieri ha messo a punto un pacchetto di modifiche per ''ridurre al minimo i disagi per i cittadini'', ha assicurato il sindaco, ma, fanno sapere da Palazzo Senatorio, siamo ancora in attesa del via libera della Regione.

Al vaglio ci sarebbe la proroga di un anno per gli Euro 4 diesel ed Euro 3 a benzina. Ma anche un pacchetto di ingressi o il sistema Move-in, da installare sui veicoli, con un numero di chilometri definito per le auto più vecchie. Un piano di modifiche che la Regione sta valutando ''in maniera seria e rigorosa'' per vedere, insieme ai tecnici dell'Arpa, se sono in linea con l'obiettivo di riduzione delle emissioni prevista dal piano regionale sulla qualità dell'aria, pena una procedura di infrazione da parte dell'Unione europea. Si sarebbe in dirittura d'arrivo, filtra da via Cristoforo Colombo, e sembrerebbe scontata la proroga per gli Euro 4 diesel.

Una volta ottenuto il via libera, il Campidoglio potrà modificare la delibera con regole più soft che permetteranno ai cittadini di avere un po' più di tempo per adeguarsi alle nuove norme.