A San Damiano Macra il 31° incontro corale “Chanto l’outoun” con il gruppo “La Reis”

Con l’arrivo dell’autunno ritorna a San Damiano Macra la tre giorni della “Festa dell’autunno” con la serata di sabato 21 ottobre dedicata al canto corale. Dopo il difficile periodo COVID, Il Gruppo Corale “La Reis” è subito ripartito con le sue due rassegne annuali, ed eccoci alla ormai storica rassegna “Chanto l’outoun”, giunta alla sua 31° edizione. Anche quest’anno “La Reis” propone agli appassionati due cori di altissimo livello: uno, che possiamo definire “storico”, ed un altro giovanissimo. Sarà quindi molto interessante ascoltare due realtà in apparenza così diverse ma accomunate da un’unica passione: il canto corale.

Il primo coro è di casa, è il capostipite dei cori del cuneese e per gli appassionati non ha certo bisogno di presentazioni: è la Corale “La Baita” del CAI di Cuneo. Un coro storico, fondato nel lontano 1950. Un coro che da sempre si dedica alla ricerca e soprattutto al mantenere in vita vecchi canti delle valli cuneesi. La Baita si è sempre distinta per questa dedizione alla ricerca, registrando brani dalla viva voce dei valligiani, armonizzandoli cercando di mantenere l’originalità. Brani che sono squarci di vita che raccontano vicende del passato e sono brani per lo più in dialetto, in occitano, pochi in italiano. Una caratteristica della corale La Baita, che da sempre la contraddistingue è la divisa. Anch’essa fa parte della tradizione: era infatti l’abito dei “mulattieri” della Val Vermenagna che effettuavano il servizio di trasporto con la vicina Francia.

Il coro ha all’attivo 5 dischi in vinile e 4 CD in cui ha raccolto il suo repertorio e in questa sua lunga carriera si è esibita in tutta Italia e all’estero soprattutto in Francia e in Svizzera. Attualmente la corale è diretta da Flavio Becchis.

Il secondo coro invece arriva dal Veneto, precisamente da Padova e come dicevamo è un coro giovanissimo: nasce infatti nel 2016! Il Coro “Gli Antènori” è composto da ragazzi tra i 25 e i 30 anni che si sono conosciuti durante il percorso universitario e tra le fila del famoso coro “Tre Pini” di Padova, ospite della nostra rassegna a San Damiano nel 2019. Per molti di questi giovani la prima esperienza di musica corale è avvenuta sotto la direzione del grande maestro Gianni Malatesta. Ciò ha lasciato in loro tanto l’amore per il canto popolare, quanto la capacità di vedere in quest’ultimo un punto di incontro tra tradizione e modernità, con esiti felici e sempre nuovi. Il repertorio è molto vario e spazia da brani popolari italiani a trad songs irlandesi, sea shanties e comprende brani rinascimentali e sacri. L’evidente vocazione internazionale del repertorio ha trovato ovviamente un riscontro concreto nei viaggi che il coro ha intrapreso all’estero. Le esibizioni del coro emanano un’energia contagiosa, con un approccio canoro particolarmente appassionato, che si accende anche nella vena goliardica tipica della formazione. Il coro è diretto da Francesco Valandro.

Ma lasceremo a loro il compito di presentarsi e attirarci nella magica atmosfera che il canto corale sa creare.

Appuntamento quindi a San Damiano Macra sabato 21 ottobre alle ore 21 nella Chiesa Parrocchiale dove il Gruppo Corale “La Reis” aprirà la serata con alcuni canti per poi lasciare spazio ai cori ospiti. Per gli appassionati di canto corale, per chi ama scoprire le radici profonde della cultura alpina e popolare in genere, questa è senz’altro un’occasione da non perdere. Un’altra serata di grande canto corale che “La Reis” e la Pro Loco vogliono regalare al folto pubblico che da anni segue le nostre rassegne.

Info sui canali social del Gruppo Corale “La Reis” e della Proloco San Damiano Macra.