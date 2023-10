Al via l'esercitazione di protezione civile Vardirex

Si è svolta in data odierna in Prefettura la riunione di coordinamento dell'esercitazione di protezione civile VARDIREX (acronimo di Various Disaster Relief Exercise) 2023 che vedrà le Truppe Alpine dell'Esercito e i volontari dell'Associazione Nazionale Alpini, unitamente alle componenti del Sistema nazionale di Protezione Civile impegnate sul territorio della Provincia di Cuneo.

Nel corso dell'incontro cui hanno partecipato i rappresentanti della Provincia di Cuneo, delle amministrazioni dei Comuni di Fossano, Revello, Martiniana Po, Caraglio, Entracque e Valdieri, degli Enti del soccorso e delle Forze di Polizia oltre alla società concessionaria della diga della Piastra sono state esaminate le azioni e le misure che saranno attuate nel corso dell'esercitazione.

Nelle giornate dal 23 al 25 ottobre 2023, pertanto, reparti della Brigata Alpina Taurinense unitamente ai volontari dell'ANA procederanno alla sistemazione dell'alveo del fiume Po nei comuni di Martiniana Po e Revello per scongiurare una possibile esondazione a seguito degli eventi meteorologici dei giorni precedenti, mentre all'interno del Bioparco di "Acquaviva "di Caraglio saranno impiegati sistemi complessi di captazione e distribuzione di acqua. Il 26 ottobre, invece, gli assetti militari e dell'ANA, anche con l'ausilio di elicotteri, saranno riposizionati nell'area della Diga della Piastra.

Il 27 ottobre 2023 è prevista, alla presenza di autorità civili e militari, la giornata conclusiva dell'esercitazione durante la quale verranno svolte dimostrazioni delle attività effettuate con la possibilità di conoscere da vicino gli uomini e le attrezzature impiegate.