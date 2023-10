Mondovì, in fase di ultimazione gli interventi per rendere accessibile e inclusivo il Bosco della Nova

Un castagneto secolare che si estende per circa tre ettari e si nasconde nelle pieghe del borgo antico di Mondovì Piazza.

Uno scrigno di biodiversità vegetale e animale, dove è facile incontrare tassi, picchi e caprioli, veri guardiani del parco, che presto accessibile a tutti il bosco della Nova, rimesso a nuova vita grazie alla Cooperativa sociale Proteo, a partire dal 2021, quando con oltre 350 ore di impegno l'area era stata ripulita dai rovi pulire e aperta per le prime visite al pubblico.

Un lavoro intenso, parte di una progettualità più ampia, finalizzata a rendere il bosco davvero accessibile a tutti, anche a chi ha problemi di mobilità e ai bambini.

Il progetto, realizzato con il coordinamento della Cooperativa Sociale Proteo, con il partenariato dell'Istituto "Casati-Baracco", proprietario dell'area, era stato candidato al "Bando spazio outdoor" di Fondazione CRC, che ha premiato la bontà dell'iniziativa, sostenendo economicamente gli interventi per la realizzazione di tratti di sentiero che collegano la Cascina Nova con Via Vasco (leggi qui).

[La presentazione del progetto in Comune nel luglio 2022]

Sono in fase di completamento, proprio in questi giorni, i lavori che porteranno così alla riapertura del bosco.

"Per noi è una grande soddisfazione poter restituire questo spazio alla Città - commenta Francesco Belgrano della cooperativa sociale Proteo - ma lo è ancora di più sapere che grazie a questi lavori il bosco sarà accessibile davvero a tutti. Il progetto, oltre al camminamento con corrimano, ha previsto anche la realizzazione di uno spiazzo panoramico con un'area pic nic, che sarà sicuramente apprezzata dai visitatori. I lavori sono in fase di ultimazione e in seguito verranno apportate ancora rifiniture come l'installazione di segnaletica inclusiva, quindi adatta anche ai non vedenti e pannelli per i bambini".

Il progetto, in dettaglio, ha previsto la realizzazione di una pavimentazione stabilizzata, un sentiero di accesso pedonale alla tenuta Cascina Nova e relativo sentiero, oltre all'installazione di elementi in legno (tavoli da pic-nic, bacheche illustrative, panchine, cestini porta rifiuti) e da 70 metri di staccionata in legno a protezione dell’affaccio sul castagneto da frutto sottostante il piazzale e il sentiero.

L'intervento ha previsto anche la sistemazione del verde con la messa a dimora di tre alberi e circa 30 metri di siepe, oltre all’inerbimento di tutte le superfici non pavimentate.