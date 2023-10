Ciclista 19enne travolto da un’auto a Roreto di Cherasco. Aveva appena ripreso l’attività dopo un altro grave investimento

Brutta disavventura quella occorsa nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 18 ottobre, a un 19enne residente di Roreto di Cherasco, Alessandro Perugia, giovane promessa del ciclismo cuneese tesserato per i colori della Rostese di Torino, vittima oggi di un grave investimento stradale a un anno da un analogo episodio.

Erano circa le 14 quando il giovane, appena uscito di casa in sella alla sua bicicletta da corsa per un allenamento di "scarico" di circa 70 chilometri sulle strade del Braidese, giunto nei pressi della viabilità di collegamento all’autostrada Asti-Cuneo, è stato travolto da una vettura Ford condotta da una donna.

Soccorso dai sanitari del servizio di emergenza 118, giunti sul posto insieme a Polizia Stradale e Carabinieri, il giovane ciclista lamentava dolori al coccige, alle ginocchia e agli arti inferiori. E’ stato portato al Dea dell’ospedale di Verduno per meglio verificarne le condizioni.

Il ragazzo aveva da poco ripreso la preparazione sportiva dopo il brutto incidente nel quale era incorso un anno fa, lo scorso 20 ottobre, due giorni dopo l'ultima gara della stagione, la prima da lui corsa nelle fila dei Juniores della Rostese.

Anche allora Alessandro venne investito nel corso di un allenamento in sella alla sua bicicletta, rimediando in quel caso pesanti traumi in diverse parti del corpo e pure al volto.

Due episodi che si spera non debbano pesare sul promettente futuro sportivo di questo giovane appassionato delle due ruote, ma che pongono seri interrogativi in merito alle condizioni di sicurezza che sulla rete viaria della nostra provincia e di tutto il Piemonte interessano gli utenti deboli della strada e i ciclisti in particolare.

Ne è convinto il presidente della Rostese Massimo Benotto, alla testa di un sodalizio sportivo che conta su una platea di oltre cento corridori agonisti iscritti e su ancora più vasto vivaio di bambini e ragazzi che corrono sia su strada che in mountain bike. "E’ un tema – dice Benotto – che come presidente della squadra più numerosa in Piemonte conosco molto bene, purtroppo. Seguiamo iscritti che vanno dai 6 anni dei Giovanissimi agli Under 23, per cui ogni volta che abbiamo un’uscita o una gara un qualche motivo di apprensione c’è. Sembra che diamo fastidio, sulle strade, a volte in ragione di comportamenti non corretti che arrivano dal mondo amatoriale. Altre, più generalmente, per effetto di un gap culturale che in altre regioni italiane non vedo e che spero si possa almeno in parte attenuare in ragione della grande crescita degli appassionati alla bicicletta registrata negli ultimi anni. Importante anche quanto previsto dal nuovo Codice della Strada, che intima di tenere 1,5 metri di distanza nel sorpassare un ciclista. Ma, ripeto, il tema culturale è fondamentale. In altre regioni d’Italia non c’è questa insofferenza verso le due ruote. L’anno scorso abbiamo visto finire in ospedale 6-7 nostri corridori ed è la ragione per cui molti genitori preferiscono evitare la strada e preferiscono scegliere i percorsi della mountain bike. Occorre cambiare le nostre abitudini alla guida e prendere esempio da altri Paesi, più attenti di noi ai diritti di tutti".





[Alessandro in uno scatto di un anno fa, 18 ottobre 2022, al termine dell'ultima gara di stagione, la prima nella categoria Under 23, nella quale era giunto 14°. Due giorni dopo il grave incidente dal quale si stava riabilitando con grandi sforzi]