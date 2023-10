Film a 3,50 euro per tutta la famiglia: torna il progetto Cinema al Cinema nelle sale di tutto il Piemonte

Più proiezioni, più cinema, più comuni coinvolti, ma il prezzo del biglietto resta a un terzo del costo standard.

Si arricchisce il progetto Cinema al Cinema per famiglie realizzato da Agis, Anec e Acec rivolto alle famiglie con bambini di età compresa tra i 4 e i 12 anni. 5 appuntamenti nei weekend a cadenza mensile con biglietto al costo ridotto di 3,50 euro.

Quest’anno saranno 39 sale coinvolte in 33 comuni piemontesi con 190 proiezioni in programma dal 21 e 22 ottobre.

Gli esercenti potranno scegliere tra 70 titolo da proporre tra cui Last Film Show, Marcell the Shell, The Nightmare before Christmas, Mary Poppins, E.T.

Torna anche Cinema al Cinema per le scuole: un’esperienza ad hoc per il pubblico dai 4 agli 11 anni per avvicinare i più giovani alla scoperta della visione dal vivo, condivisa e in sala. Dopo il buon riscontro della scorsa programmazione – 11 appuntamenti per le scuole dell’infanzia in 8 sale, una per provincia – il progetto si amplia anche alle scuole primarie. I piccoli spettatori saranno accompagnati alla visione da Ciak, simpatico personaggio custode delle storie che si celano “dietro e dentro la cabina di proiezione” creato ad hoc dalle compagnie di Teatro Ragazzi di TING.

Durante la presentazione della seconda stagione di progetto sono state anche premiate le sei migliori sale della prima edizione 2022-2023.

Tre le sale Anec (Associazione nazionale esercenti cinema) – 1° Cinema Fassino di Avigliana, 2° Cine4 Cityplex di Alba e 3° Verdi di Candelo – e tre quelle Acec (Associazione cattolica esercenti cinema) – 1° Elios di Carmagnola, 2° Monterosa di Torino e 3° Lumière di Asti.