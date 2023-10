Il Comune di Alba apre l’accesso laterale del cimitero. Come sperava la signora Giuseppina

Avevamo chiesto tramite l’appello di un’anziana 86enne, la signora Giuseppina, che si intervenisse per facilitare l’accesso all’area nuova del cimitero albese , affinché potesse far visita al suo caro consorte senza fare 800 metri ogni volta. Lei come tutti coloro che hanno i loro cari sepolti in quella zona del camposanto.

E dal Comune è arrivata la comunicazione seguente con un’opportuna puntualizzazione del funzionario Leonardo Prunotto.

Da lunedì 23 ottobre a mercoledì 15 novembre l’Amministrazione comunale di Alba aprirà al pubblico un nuovo accesso nel cimitero di via Ognissanti. Oltre che dai tre ingressi principali ubicati su via Ognissanti, il camposanto sarà accessibile anche dalla zona laterale, sul lato destro rispetto alla facciata, lungo la strada che porta agli orti della società Ferrero. L’ingresso sarà aperto per agevolare i cittadini che si recano a visitare i defunti nell’area nuova del camposanto, accanto alla sala del commiato, diagonalmente opposta ai tre ingressi principali.

Proprio il capogabinetto del sindaco Leonardo Prunotto, specifica: “Per agevolare gli anziani che si recano a visitare i cari defunti nella zona più interna del cimitero abbiamo eseguito un sopralluogo e stabilito che dal 23 ottobre al 15 novembre l’apertura laterale attualmente chiusa sarà resa accessibile dopo la necessaria pulitura dell’area circostante. Si creeranno alcuni parcheggi auto e in seguito l’amministrazione comunale valuterà se rendere l’accesso definitivamente transitabile. Inoltre, saranno posizionate alcune panchine lungo il percorso, che, data l’ampiezza del camposanto, diventano necessarie”.

Speriamo che le modifiche diventino definitive e tramite la signora Giuseppina ringraziamo del pronto intervento il Comune di Alba.